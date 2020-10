Naučnici londonskog Imperial Koledža su utvrdili da se količina antitijela na korona virus u ljudskom organizmu drastično smanji nakon oporavka od zaraze, a antitijela su ključna za imunitet na bilo koji virus.

Istraživači su uočili da se broj onih koji imaju antitijela smanjio za 26 posto od juna do septembra ove godine. Shodno tome su zaključili da imunitet slabi i da postoji mogućnost da se virusom zarazi više puta.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno više od 350.000 ljudi u Engleskoj. U prvom ciklusu istraživanja od kraja juna do početka jula prisustvo antitijela je utvrđeno kod 60 od hiljadu ljudi. U posljednjem ciklusu istraživanja koje je provedeno u septembru to je bio slučaj samo kod 44 od hiljadu osoba. Broj onih koji imaju antitijela je od ljeta do jeseni smanjen je za više od četvrtinu.

– Imunitet prilično brzo opada i tri mjeseca od prvog ciklusa istraživanja identifikovali smo da se broj onih koji imaju antitijela smanjio za 26 posto -ukazala je istraživačica Helen Vard.

Najveći pad se desio kod osoba starijih od 65 godina i onih koji su imali izražene simptome, što nije bio slučaj kod ljudi koji su mlađi i koji nisu imali simptome.

Međutim, prisutnost veće količine antitijela je uočena kod zdravstvenih radnika, a pretpostavlja se da je razlog za to što su često izloženi virusu.

Već je potvrđeno da se dešavalo da se ljudi dva puta zaraze korona virusom, ali zdravstveni stručnjaci se nadaju da će zaraza po drugi put biti s blažim simptomima jer očekuju da organizam ima “imunološku memoriju”, pa da se zna boriti protiv virusa.

Autori ovog istraživanja su poručili da spoznaje do kojih su oni došli ne umanjuju nadu u učinkovitost vakcine protiv korona virusa.