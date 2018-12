Mršavljenje čuva kosti

Gubitak težine može spriječiti i značajno ublažiti simptome osteoartritisa, odnosno artroze, progresivne bolesti zglobova, zaključak je članka objavljenog u časopisu Journal of the American Academy of the Orthopaedic Surgeons (JAAOS).

U članku se navodi kako gojaznost zapravo može biti uzrok biomehaničkih i upalnih promjena koje uzrokuju artrozu te boli i gubitka pokretljivosti povezanih s tom bolešću. U članku se ističe kako bi se gotovo polovina slučajeva artroze koljena u Sjedinjenim Američkim Državama mogla izbjeći da nije bilo pretilosti kao faktora rizika. Smanjenje tjelesne težine može umanjiti bol, obnoviti funkcionalnost zglobova i poboljšati kvalitetu života oboljelima od artroze, a možda i spriječiti 111.206 operacija zamjene koljena koje se u SAD provode svake godine.