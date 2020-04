Može li se koronavirus prenijeti dodirom?

Koronavirus se uglavnom prenosi kapljičnim putem, kad zaražena osoba zakašlje ili kihne, no osim socijalnog distanciranja, mnogi su ljudi oprezni kada dodiruju kvake, tipke ili novčanice. Stručnjaci kažu da je to mudro.

"Studije upućuju na to da koronavirus na površinama može preživjeti od nekoliko sati do nekoliko dana", kaže Svjetska zdravstvena organizacija.

Transmisija koronavirusa dodirom kontaminiranih objekta "čini se moguća", navodi se i u saopštenju njemačkog Instituta za procjenu rizika (BfR).

I premda na suvim površinama uopšteno nije stabilan, inicijalni laboratorijski testovi o novom koronavirusu ukazuju na to da ostaje zarazan do četiri sata na bakrenoj površini, 24 sata na kartonskoj i dva do tri dana na plastici.

Ima li poznatih slučajeva?

Drugim riječima, ako zaražena osoba zakašlje i pritom poprska ručku korpe u marketu, idući bi se kupac mogao zaraziti ako primi ručku i nakon toga dotakne svoja usta, nos ili oči.

Pojašnjavaju da, čak i ako se virus nađe na koži, to nije ulazno mjesto. Ako nakon toga operete ruke, primijenili ste odgovarajuću preventivnu mjeru.

Ističu da je bitno svježe kontaminiranu ruku ne stavljati na usta, nos ili na oči kako ga u organizam ne bismo unijeli respiratorno ili konjuktivno.

BfR kaže da nema izvještaja o tome da se neko tako zaista i zarazio.

Da biste se uopšteno zaštitili od virusa, uključujući koronavirus i virus gripe, stručnjaci savjetuju temeljito pranje ruku sapunom i vodom i suzdržavanje od dodirivanja lica izvan kuće.

BfR uz to ne vidi potrebu da zdrave osobe dezinfikuju površine.