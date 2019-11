Movember u Banjaluci: Lepi Brka zaštitno lice ovogodišnje akcije

Nenad Gladić, poznatiji kao Gastronomad i Lepi Brka biće ovogodišnje zaštitno lice Movember akcije koja se sedmu godinu za redom održava u Banjaluci.

U saradnji sa Delta Planetom, Lepi Brka će posljednjeg dana u novembru pripremati razna jela, gdje će sav prihod od prodaje istih biti proslijeđen u popularni brkin fond. Gladić će između ostalog biti i član žirija na završnoj zabavi koji će odlučivati o najboljem brki.

Podsjećamo, kao i prethodnih godina akciju je podržala Humanitarna organizacija “Budimo ljudi” koja je obezbjedila logistiku i ustupila račune za one koji nisu u mogućnosti da fizički dođu do brkinog fonda. Svi oni koji žele da uplate novac za pomoć Daliboru Jokiću i Mirelu Kovaču mogu to učiniti na sljedeće brojeve žiro računa: za BiH: 3383502257483613, inostranstvo (Evro): BA393383504857447654, SWIFT: UNCRBA 22, inostranstvo (Dolar): BA393383504857448527, SWIFT: UNCRBA 22.

Iz neformalnog Udruženja građana “Superbrke” ističu da su do sad zadovoljni odzivom na akciju, jer su se priključili mnogi koji su prepoznali značaj podizanja svijesti o muškom zdravlju, odnosno raku testisa i prostate.

“Akciju su prepoznali mnoge medicinske ustanove kao što je Specijalistički centar Avala koja cijeli mjesec nudi besplatne markere na tumor testisa i prostate, zatim klinika S-tetik nudi ultrazvučne preglede do kraja godine, a tu je još i Libra S koja 23. novembra organizuje besplatne preglede. Vaše je samo da zakažete svoje termine na njihove brojeve telefona. Takođe, sa nama u saradnji, restoran Kazamat organizuje 28. novembra donatorsku večeru sa kojom planiramo da dodatno popunimo brkin fond”, rekao je Zoran Šišić, član Superbrka.

Šišić dodaje da su se i rukometaši Borca priključili akciji i odigrali utakmicu gdje je dio prihoda od ulaznica proslijeđen brkinom fondu. Isto su uradili iz Gradskog pozorišta “Jazavac” koji su dio sredstava od predstave takođe proslijedili.

Do kraja mjeseca očekuje se još aktivnosti Superbrka, a sve informacije možete pronaći na njihovim društvenima mrežama Movember Banja Luka.