Mentalno zdravlje u doba korone

U proteklih nekoliko sedmica svi smo svjedoci epidemije koronavirusa te šoka koji su pretrpjeli svi širom svijeta. Informacije koje smo dobijali ostavile su dosta prostora za konfuziju, porast straha ipanike. Iako je određeni nivo anksioznosti u vanrednim situacijama sasvim normalan, jako je važno za nas, kao i za samu zajednicu da poduzmemo nešto kako bismo sebe stabilizovali, a tu anksioznost adekvatno usmjerili u mjere opreza za vlastitu kao I bezbjednost drugih. Želimo skrenuti pažnju na psihološke efekte koje na nas može imati aktuelna pandemija jer je važno da očuvamo kako svoje tako i mentalno zdravlje bliskih osoba.

Balansirajte količinu vremena koju provodite razmišljajući i razgovarajući o ovoj temi!

Praćenje vijesti na temu COVID -19 je neophodno i od nas traži svakodnevno vrijeme i pažnju. Intenzivno bavljenje temom može, u nekim slučajevima, da poprimi oblik fiksacije te da dovede do toga da primjetite da ste postali preokupirani istraživanjem ove teme. Imamo utisak da nam se ustaljene životne rutine i planovi u ovom period mijenjaju iz dana u dan i da nam je život stavljen na pauzu. Vidjeti prazne police u brojnim supermarketima i svaki dan biti u neizvjesnosti dovodi i do prisjećanja na prethodne društvene krize poput ratnog stanja.

COVID -19 posmatramo kao nešto nepoznato i prijeteće, ne znamo sa čime se suočavamo, kako se ponašati i koliko će to stanje trajati. Sve to dovodi do osjećaja anksioznosti, straha, nesanice i napetosti. U pojedinim situacijama strah može dovesti do potpune blokade, osjećate da ne možete racionalno razmišljati I izboriti se sa situacijom.

