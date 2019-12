Masaža trudnica preporučuje se svim ženama koje su u drugom stanju, kako bi se njihovo tijelo oslobodilo stresa, fizičkog i emocionalnog.

Kada se trudnica navikne na drugo stanje i plod počne da se razvija, sa masažom se može početi već od drugog tromjesečja, jednom sedmično, dok to u trećem tromjesečju može biti učestalije, do 2 puta sedmično. Sama masaža može trajati od 30 minuta do sat vremena, kaže manuelni terapeut.

"Naravno, uz konsultaciju sa ljekarom, odnosno ginekologom koji vodi trudnoću i bitno je da trudnoća nije rizična. Jedino u situaciji kada je trudnoća rizična masaže se ne rade. Bitno je da se masaža odradi jer trudnica ima ograničene pokrete, mišići trpe zbog dobijanja na kilaži, onda se skuplja voda u organizmu, tako da, prilikom te masaže, trudnice se opuste, pokreti su blagi, nema jakih pokreta, nema bola. Trudnica treba da uživa, jer sve što ona osjeti, osjeti i beba", rekla je Danka Savić, manuelni terapeut.

Masažom cijelih leđa, vrata, nogu, stopala i stomaka, kod trudnica se smanjuje bol u leđima i pojačava prokrvljenost tijela. Masaža nogu pomaže opuštanju tijela, smanjenju bolova i oticanja nogu. Dodirivanje proširenih vena treba izbjegavati. Neke trudnice tvrde da lagana masaža stomaka uspavljuje fetus.

"Kada se masira trudnica, uvijek se masiraju na boku, na lijevom i desnom. Izmasira se predio vrata, lopatica, do krsnog dijela koji se ne dira. Zatim se masiraju blago ruke, šake se izostavljaju. Onda se masiraju noge, od stopala pa prema gore, opet blago, izostavljaju se stopala zbog nervnih završetaka. Bebi jako prija masaža, čak se bebe smire u stomaku. Kada ja pravim te blage pokrete stomaka, koji se takođe blago masira, jako nježno, beba bukvalno ide za rukom terapeuta. Znači osjeti te blage pokrete, prija joj do te mjere, ako možemo tako reći, beba se uspava u stomaku", Istakla je Danka Savić, manuelni terapeut.

Milica je u sedmom mjesecu trudnoće i na masažu dolazi jednom sedmično. Isti tretman preporučuje svim trudnicama, jer njoj pomaže da se opusti, oslobodi grčeva i zadržavanja tečnosti u nogama. Doprinosti, priča, i osjećaju bolje pokretljivosti, posebno ženama koje su sklone debljanju u toku tih 9 mjeseci.

"To je vjerovatno jedan od znakova koliko masaža ustvari trudnicama prija je što beba se obično pomjera, ali to su neki vrlo lagani pokreni, ne ništa prejako i intenzivno, pa se poslije obično dešava da se smiri, i organizam i beba", naglasila je Milica Bjelica, trudnica.

Masažu trudnica prate brojna istraživanja koja pokazuju da je kod žena, koje su bile masirane dva puta nedeljno tokom pet nedelja, nivo hormona stresa bio smanjen. Takođe, nivoi hormona sreće, dopamin i serotonin bili su povećani, što smanjuje rizik od depresije, anksioznosti ili drugog poremećaja raspoloženja, ali doprinosi i boljem snu tokom trudnoće.