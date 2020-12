Kupus - lijek za mnoge tegobe

Sirovi kupus, ako se često jede, pomaže kod malokrvnosti, nesanice, depresije i anksioznosti, dok je kuvani kupus odlično sredstvo za detoksikaciju, te jedno od najboljih sredstava protiv nervne napetosti, teskobe, slabosti i slabe koncentracije

Kupus je omiljeno jelo na našim trpezama, posebno zimi u ukiseljenom obliku. Ali da li znate da je on i vrlo djelotvoran, a jeftin lijek za mnoge tegobe, od problema sa probavom, preko reume do depresije? Sto grama sirovog kupusa sadrži čak 42 miligrama vitamina C, a društvo mu prave vitamin A i folna kiselina, kao i mnoštvo minerala. Postoje mnoge vrste, ali je najlekovitiji crveni, čija boja ukazuje na prisustvo moćnih antioksidanata - antocijanina.

Protiv upala svih vrsta

Kupus je najbolje jesti u sirovom stanju, kratko kuvan ili ukiseljen. U svrhu liječenja, koristite neprskani domaći ili organski gajeni kupus.

Sirovi kupus, ako se često jede, pomaže kod malokrvnosti, nesanice, depresije i anksioznosti, dok je kuvani kupus odlično sredstvo za detoksikaciju, te jedno od najboljih sredstava protiv nervne napetosti, teskobe, slabosti i slabe koncentracije.

Kupus obiluje antikancerogenim jedinjenjem sinigrinom, koji ima jedinstvena svojstva u borbi protiv raka prostate, crijeva i bešike. Izvrsno je i protivupalno sredstvo, pa pomaže kod upalnih bolesti poput artritisa i reume.

Kod plućnih bolesti delotvoran je sok od kupusa pomešan s medom. On čisti disajne puteve, pomaže kod astme i bronhitisa. Kod bolesti grla preporučljivo je grgoljiti sok od kupusa.

Zahvalna crijeva

Od ribanca do "pakovanja" za sarmu, kiseli kupus je neizostavan sastojak zimskih jela, a kako sadrži veliku količinu vitamina C, idealan je u borbi protiv virusa i infekcija karakterističnih za ovo doba godine.

Za razliku od svježeg, obiluje probiotičkim bakterijama, te se preporučuje u slučaju bolesti prouzrokovanih disbalansom crijevne flore, posebno nakon terapije antibioticima, kao i za jačanje imuniteta.

Kiseli kupus ubrzava metabolizam, a obroci obogaćeni ovom namirnicom brže se vare. Odličan je za čišćenje jetre i krvi, a samim tim i za čišćenje celog organizma od toksina.

Čaša soka od kiselog kupusa, čuveni rasol, osim što je najpoznatiji prirodni lek protiv mamurluka, odličan je zimski napitak.