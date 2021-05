Krvarenje desni može biti znak nedostatka vitamina C u organizmu

Iako je krvarenje desni znak gingivitisa, ranog stadija parodontalne bolesti, može signalizovati i nizak nivo vitamina C u vašem organizmu, sugeriše istraživanje objavljeno u medicinskoj magazinu Nutrition Reviews.

Istraživači su ispitali 15 objavljenih istraživanja u kojima je učestvovalo 1.140 zdravih ljudi, kao i podatke o zdravstvenom stanju i prehrani 8.210 osoba dobivenih u ispitivanju koje je sproveo američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti.

Otkrili su da su niske razine vitamina C u krvotoku povezane s povećanim rizikom od krvarenja iz desni, a primijetili su da povećanje unosa vitamina C može pomoći u rješavanju problema.

Pojačano krvarenje općenito je jedan od simptoma skorbuta, bolesti uzrokovane ozbiljnim nedostatkom vitamina C. Skorbut, koji je često pogađao mornare u 18. vijeku koji su bili bez pristupa voću i povrću, danas je jako rijetka pojava.

Preporučeni dnevni unos vitamina C za odrasle je 90 miligrama (mg), a stručnjaci za povećanje zaliha vitamina C preporučuju unos namirnica poput kelja, narandže, paprike i kivija ili uzimanje dodataka vitamina C od 100 do 200 mg.

Takođe, stručnjaci upozoravaju da biste trebali konsultovati svog zubara ako vam desni krvare prilikom četkanja ili čišćenja koncem.