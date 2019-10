Kroz vodu iz flašice unosite opasne bakterije

Dok bezbrižno ispijate vodu iz svoje flašice, niste ni svjesni da u tijelo možda unosite hiljade opasnih bakterija.



Naime, iako vaša flašica izgleda čisto, ako je ne perete dovoljno dobro, u njoj mogu da se nakupe oku nevidljivi mikrobi.

Doktor Filip Tierno, klinički profesor patologije i mikrobiologije, objasnio je da samo temeljno ispiranje neće biti dovoljno.

Naime, bakterije stvaraju biofilm na unutrašnjoj strani boce za više upotreba, zato je potrebno jako mehaničko djelovanje da biste ga se riješili.

Što je uopšte biofilm? To je sastav bakterija koje se već nalaze u vašim ustima, nastale od ostataka hrane.

Osim toga, i bakterije sa vaših ruku mogu da dođu do vaših usta, a zatim na flašicu. Samo se sjetite šta sve dodirujete tokom dana pa će vam postati jasno da to prenosite na sve što dotaknete, uključujući flašicu iz koje ispijate tečnost.

Istraživanje koje je sproveo Tredmill Survey otkrilo je da flašice vode mogu da sadrže i više od 300.000 bakterija po kvadratnom centimetru, prenosi portal Unilad. Dakle, kad ne očistite flašicu, sve te bakterije završe u vašem tijelu.

Opasnost varira od flašice do flašice. One sa širokim grlom predstavljaju najmanju prijetnju, ali one sa gumenim zatvaračima moraju posebno dobro da se očiste.

Nemojte da brinete ako do sada niste ispravno čistili svoje flašice za vodu, nikada nije kasno za to. Da biste izbjegli skupljanje bakterija, najmanje jednom nedeljno treba da izribate flašicu vrućom vodom, sapunom i četkom za flaše, piše Indeks.