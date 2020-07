Koronom se možemo zaraziti i bez kontakta, evo i kako

Koronavirus se prenosi i vazduhom, u kome može da se zadrži i do tri sata, najnovija su saznanja naučnika i Svjetske zdravstvene organizacije!

Prema njihovom otkriću, virusom se putem vazduha ljudi mogu zaraziti u zatvorenim i neprovjetrenim prostorijama. Zato je jako važno, napominju oni, da se nose maske i redovno sprovodi higijena i dezinfekcija u svim zatvorenim objektima.

Bolja zaštita

Stručnjaci koji su došli do ovih saznanja objasnili su kako to izgleda. Naime, svaki čovjek prilikom razgovora ili izdisaja izbacuje sićušne čestice, koje se šire i mogu da se razlete po okolini. Te čestice mogu tako da lebde u vazduhu čak i do tri sata. Druga osoba koja se nađe i na većoj razdaljini može da ih udahne i inficira se, a zatim na isti način dalje raširi zarazu.

Benedeta Alegranci, koja u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji radi na prevenciju i kontroli zaraze, istakla je da ova organizacija već duže vrijeme prati očigledne dokaze o ovom načinu prenošenja zaraze.

- Naši stručni timovi rade na otkrivanju ovog načina prenosa virusa. Još se mnogo toga ne zna, ali se pokazalo da su se putem vazduha zarazili mnogi pacijenti. Kada sve bude poznato, moraćemo da uvedemo i neke nove mjere zaštite jer ove sadašnje neće biti dovoljne. To bi se vjerovatno odnosilo na upotrebu maski i rigoroznije distanciranje, naročito u kafićima, restoranima i javnom prevozu - rekla je ona.