Kompanija International Health d.o.o. – dobitnik Bisnode sertifikata bonitetne izvrsnosti

Kompanija International Health d.o.o. Sarajevo, sa radom je počela 2010. godine. Sa već prepoznatljivim brendovima (GE132, GE132+Natural, GEKIDS, Vamex i Liposukcijska prehrana), ova društveno odgovorna kompanija danas ima oko 90 zaposlenih i prisutna je u 8 zemalja. Među svojim zaposlenicima imaju veliki broj visokoobrazovanih stručnjaka, farmaceuta, ljekara i drugih specijalista koji su, uz upravu, managment i logistiku kompanije, posebno važni za njihov rad. Uz idealan spoj iskustva i mladosti kao i savremenu tehnologiju, postavljen je siguran temelj za istraživanje, razvoj i stvaranje vrhunskih proizvoda kojima punih 10 godina nastoje pravovremeno odgovoriti na zdravstvene potrebe današnjice.

Kompanija International Health poslovni je subjekt u rangu Srebrne bonitetne izvrsnosti te dobitnik Bisnode sertifikata, jer posluju s natprosječnim rezultatima poslovanja. Svojim kvalitetom poslovanja pokazuju da su vjerodostojni, odgovorni i najmanje rizični poslovni subjekti, što ih čini poželjnim poslovnim partnerima.

O načinu na koji je kompanija postigla izvrsnost u poslovanju te o tome šta ih potiče na još bolje rezultate, govori Generalni direktor International Health-a u BiH Stevica Rogulja.

”Preduslov ostvarenja visoko postavljenih poslovnih ciljeva je uspostavljanje sistema vrijednosti koji vas vode ka tom cilju. International Health je od samog početka poslovanja odlučio da to bude izvrsnost - najviši standard u kvalitetu proizvoda i usluga, zadovoljstvo kupaca, znanje i vještine naših zaposlenih, odnosi sa poslovnim partnerima te upravljanje kvalitetom kroz uspostavljanje međunarodnih standarda. Stalno razvijamo i usvajamo nova znanja i vještine, jer smo potpuno svjesni da je naša snaga, nakon vrhunskog kvaliteta proizvoda, upravo u znanju i vještinama naših zaposlenih i zato ulažemo i razvijamo otvorenu komunikaciju i kvalitetan timski rad, koji nas vodi naprijed. International Health nudi jedinstvene i inovativne proizvode, koji pomažu očuvanju zdravlja. Unapređujemo znanje i podižemo svijest o zdravlju naših korisnika, te na taj način podupiremo odgovoran i zdrav način života kao i ličnu brigu za mentalno i fizičko zdravlje. Stvaranje dodatne vrijednosti za potrošače, partnere, dobavljače, kupce, radnike, unapređenje kvalitete života i zdravlja svakog građanina, sve to zajedno za nas predstavlja mjerilo kvaliteta i uspješnosti našeg poslovanja i to nas podstiče na još bolje poslovne rezultate. A podrška i zadovoljstvo svih učesnika u poslovnom procesu koja se ogleda kroz kvalitetnu i dugogodišnju saradnju sa partnerima i lojalnost naših kupaca, daje nam podsticaj da unapređujemo svaki aspekt našeg poslovanja, da uvijek idemo korak dalje".

O Bisnode sertifikatu bonitetne izvrnosti gospodin Rogulja kaže:

"Postići najviši standard bonitetne izvrnosti za kompaniju International Health, Upravu, zaposlenike, kao i naše saradnike i partnere, predstavlja potvrdu kvalitete kao i uloženog truda i pruža sigurnost u odnosima s našom kompanijom. Biti među najuspješnijim kompanijama u BiH, što potvrđuje Bisnode sertifikat bonitetne izvrsnosti, posebna je čast ali i još jedna potvrda zdravog načina poslovanja za sve naše partnere i dobavljače, i što je najvažnije krajnje korisnike naših proizvoda i usluga. U neizvjesnim okolnostima poslovanja inače, a posebno u okolnostima svjetske pandemije koja utiče na sve sfere našeg života i poslovanja, Bisnode sertifikat je ne samo potvrda poslovanja već i dokaz sigurnosti u poslovnim odnosima sa kompanijom koja ga posjeduje.”