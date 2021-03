Koliko soli je dovoljno za zdrav organizam?

Iako je so nužna, kažu da treba obratiti pažnju na dnevni unos. Kako prenosi Life Hacker, količinu soli za jedno jelo određujemo prema vrsti.

Na primjer, ako u receptu piše kašika košer soli, a vi umjesto toga stavite kašiku morske ili kuhinjske soli, jelo će biti presoljeno. Košer so ima puno veću kristalnu strukturu od ove dvije vrste, pa bi bilo najbolje da se osvrnete na masu – taj podatak možete vrlo jednostavno pronaći na internetu.

Pretjerivanje s ovim začinom može dovesti do raznih zdravstvenih problema, pa stoga Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kao preporučeni dnevni unos navodi pet grama. Upozoravaju da obratite više pažnje kroz koje sve namirnice unosite so – ona je glavni sastojak mnogih industrijski proizvedenih jela.

Unos možete smanjiti biranjem namirnica koje sadrže 1,4 g soli na 100 g hrane, konzumiranjem svježeg voća i povrća uz svaki obrok, konzumiranjem mliječnih proizvoda koji imaju niski sadržaj natrija poput svježeg sira i jogurta, izbjegavanjem prerađene hrane poput suhomesnatih proizvoda i naravno, izbjegavanjem brze hrane i grickalica.