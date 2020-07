Koliko često treba da mijenjamo maske?

Sada je svima jasno da se nalazimo u ozbiljnoj situaciji koja je nepovoljna, sa tendencijom da prelazi u vanrednu. Vanredne situacije su u velikom broju gradova. Jasno je da je situacija i zdravstveni sistem prenapregnut, pod velikom tenzijom i preduzima se sve ono što je neophodno. Svako još uvijek ima svoje mjesto za liječenje, svako može da bude primljen, samo treba mnogo strpljenja na svim nivoima – rekao je epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon gostujući u jutarnjem programu na televiziji Pink.

On se osvrnuo i na period kada je u Srbiji bilo znatno manje zaraženih i kada se mislilo da smo se izborili sa virusom.

– Prvog juna je bilo 18 zaraženih, četiri u Beogradu i sve je ukazivalo da će se to potpuno ugasiti. To je bilo neposredno prije donošenja odluke o smanjivanju svih mjera. Sada se pokazuje koliko nam vanredno stanje “nedostaje”. Da nije bilo vanrednog stanja ne bi mogli da radimo, tako sada imamo određenu situaciju, imate mišljenja onih koji su tvrdili da to nije bilo potrebno. Danas vidimo da ne možemo da pratimo kontakte i tvrdimo da su kontakti u samoizolaciji. To smo u vanrednom stanju mogli jer smo imali veliku pomoć policije i kontrolu toga. Time nisu morale da se bavi čitave epidemioloske službe – rekao je dr Kon.

O donošenju nove mjere i nošenju maske na teritoriji cijele Srbije, dr Kon je rekao da je cilj prevencija odnosno da se spriječi dalje širenje virusa, piše Blic.

– Ne možete tačno znati da li će neko putovati i donijeti virus iz jednog mjesta u drugo. Treba podržavati nošenje maske. Tretiralo se kao taktički način rješavanja situacije, ali u ovakvim prilikama to maltene postaje čitava strategija, onda nema šale više sa tim.

On je još jednom istakao koliko je važno nošenje maske za sprečavanje širenja virusa.

– Na otvorenom prostoru treba da nose stariji od 65 godina kao i hronični bolesnici, oni tako pokušavaju da štite sebe najvažnije je da masku nose oni koji su bolesni. Ako ne znamo tačno ko je zarazan onda je jedini način da nose sve. Hronični ako samo oni nose i striji od 65 oni sebe štite pojedinačno samo 30 odsto, svako ko nosi virus i nosi masku zaštita je 95 odsto, kad svi nose onda je 99 odsto – rekao je dr Kon i istakao da je potrebno da se maska mijenja redovno, na dva sata zbog ovlaživanja.

U Beogradu je najveći broj zaraženih, a danas će u ovom gradu biti otvorena još jedna kovid bolnica na Institutu za reumatologiju.

– Kapacitet je oko 125, Arena funkcioniše, tu se smještaju pacijenti sa srednjom i lakšom slikom koje je neophodno pratiti i tu imas još mjesta. Beograd se prepunio, kapacitet na reumatologiji je dodat, a nije se to očekivalo. Ta popunjenost je nešto što se drži jako napeto, zbog toga je situacija tenzična i u Beogradu – istakao je dr Kon.

On je dodao i da se vidi rekacija stanovništva u gradskom prevozu, u zatvorenim prostorima gdje se nose maske, ali je i dodao da se okupljanja, posebno mladih teško spriječiti.

– Još uvijek je utisak nerazumjevanja ove situacije. Beograd je ekspolozivno mjesto i u takvoj situaciji zbog frekvencije kontakata koji se dešavaju, vidi se da se to smanjuje, ali mi kontakte moramo da naučimo da izbjegavamo jer tu je opasnost – naglasio je dr Kon.

Kada je riječ o testiranju, epidemiolog dr Kon naglašava da je glavni problem kapacitet.

– Na lični zahtjev može da se testira samo zbog putovanja jer nema kapaciteta za sve to. Niko nema protiv da privatni sektor učestvuje u testiranju, stvar je u tome da nema kapaciteta, bezbjednosti. Pitanje kapaciteta podrazumjeva da se to može odraditi u bezbjednim uslovima i za laboratoriju i sve one koji uzimaju materijal prenosa, o tim kapacitetima govorimo. Test je samo alakta bez koje je nemoguće raditi – objasnio je on.