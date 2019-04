Koje su sve korisit za vaše tijelo ako jedete ovaj ljekoviti plod

Masline su bogate gvožđem, kalcijumom, vlaknima, bakrom, vitaminom K, vitaminom E i natrijumom. A ovo se dešava vašem tijelu kada ih jedete:

Iskusićete gubitak težine / poboljšanu kontrolu težine

Masline imaju mononezasićene masti i vlakna. Ove dvije komponente vas čine zadovoljnima i sitima. Osim toga, masline imaju i "negativan unos kalorija", što znači da je potrebno više kalorija za varenje masline od same masline. A tu su i one dobre masne kiseline koje stimulišu proizvodnju adiponektina - hemikalije koja sagorjeva masti pet sati nakon uzimanja.

Štite vaše srce

Glavna masna kiselina koja se nalazi u maslinama je oleinska kiselina. Otkriveno je da ova zdrava mast poboljšava zdravlje srca, reguliše nivo holesterola i štiti LDL holesterol (loš holesterol) od oksidacije. Neke studije su otkrile da masline i maslinovo ulje mogu smanjiti krvni pritisak.

Nekoliko studija, uključujući i ove sprovedene u Španiji i Italiji, pregledalo je 140 hiljada učesnika koji su konzumirali maslinovo ulje, i oni su imali znatno manji rizik od moždanog udara od onih koji nisu. I dok maslinovo ulje nije isto što i masline, to je isto zdrava mast sa istim zdravim blagodetima.

Osnažiće vaš imuni sistem

Masline sadrže antioksidante, posebno polifenol poznat kao oleuropein koji možete dobiti samo iz biljaka. Pokazalo se da ove moćne hemikalije štite i čak oslobađaju telo od štetnih slobodnih radikala koji izazivaju virusne infekcije, pa čak i bolesti.

Bićete zaštićeni od nekih tipova kancera

Zbog sposobnosti maslina da podstaknu vaš imuni sistem i zaštite od bolesti, one takođe imaju moć da zaštite ćelijske membrane od raka. Mnoge studije na epruvetama potvrdile su ove nalaze. I dok se na ljudima ne provode testovi, zanimljivo je primjetiti da je u mediteranskoj regiji, odakle masline potiču i gdje se najčešće konzumiraju, pojava raka niža nego u drugim evropskim ili američkim zemljama.

Vaše pamćenje će se poboljšati

Oleuropein nije samo od pomoći u održavanju zdravlja vašeg tijela, već i vašeg uma! Polifenoli pomažu u smanjivanju oksidativnog stresa u mozgu i kao rezultat mogu pomoći u poboljšanju pamćenja. U stvari, istraživanje koje je sprovelo Odeljenje za neurohirurgiju Univerziteta u Kaliforniji otkrilo je da polifenoli, poput onih koji se nalaze u maslinama, imaju pozitivan uticaj na moždane funkcije, neurodegenerativne i psihijatrijske poremećaje.

Poboljšaće vam se reproduktivno zdravlje i plodnost

Antioksidanti su u suštini superheroji kada je u pitanju zdravlje. Oni imaju sposobnost da deaktiviraju slobodne radikale u vašem tijelu koji igraju veliku ulogu u oštećivanju i spermatozoida i jajnih ćelija koje mogu dovesti do neplodnosti. Jedna studija mladih i odraslih muškaraca otkrila je da je konzumiranje 75 grama hrane bogate antioksidantima dnevno (u ovom slučaju to su bili orasi) poboljšalo kvalitet sperme. Druga studija je pratila 60 parova koji su bili podvrgnuti in vitro oplodnji. Istraživači su tražili da parovi uzmu dodatak antioksidanata da bi vidjeli da li se plodnost poboljšala. Rezultati su bili 23 odsto veće šanse da zatrudne.

Smanjiće vam se pojava bora i poboljšaće se zdravlje kože

Masline imaju dvije glavne komponente koje pomažu u smanjenju bora i poboljšavaju zdravlje kože: Vitamin E i oleinska kiselina. Vitamin E je antioksidant rastvorljiv u mastima koji štiti kožu od oštećenja od slobodnih radikala, a može imati i antiinflamatorna svojstva koja pomažu u zaštiti kože. Oleinska kiselina, s druge strane, održava kožu zdravom i mekom.

Ukratko: ako želite da budete ljepši i zdraviji - jedite masline!