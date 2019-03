Moždani udar je drugi vodeći uzrok smrti na svijetu. Postoje različite vrste moždanih udara i dužina oporavka zavisi od težine napada. Što prije neko dobije pomoć, manje će biti oštećen mozak.

Šta je moždani udar?

To je stanje do koga dolazi kada se prekine dotok krvi u mozak. Nemogućnost da ključni hranljivi sastojci i kiseonik dođu do mozga uzrokuje ozbiljna oštećenja moždanih ćelija, što može narušiti govor osobe, kretanje i misaoni tok, prenosi Independent.

Postoje tri vrste moždanog udara.

- Ishemijski koji su najčešći i javljaju se kada arteriju koja dovodi krv u mozak blokira krvni ugrušak. Krvni ugrušci se obično formiraju u oblastima gdje se arterije vremenom sužavaju zbog nakupljanja masnih naslaga. Taj proces je poznat kao ateroskleroza.

- Hemoragijski udari se dešavaju kada postoji krvarenje u mozgu ili oko mozga uzrokovano pucanjem krvnih sudova.

- Treći tip je mini-moždani udar, koji je uzrokovan kratkim smanjenjem dotoka krvi u dio mozga. Ove vrste šlogova ne bi trebalo da izazovu trajno oštećenje mozga, a većina simptoma trebalo bi da prođe u roku od 24 sata.

Simptomi:

Lice – Jedna strana lica može da “padne”, osoba možda neće moći da se osmjehne, ili su im usta ili oči možda "pale".

Ruke - Osoba sa sumnjom na moždani udar možda neće moći da podigne obje ruke i zadrži ih zbog slabosti ili ukočenosti u jednoj ruci.

Govor - Njihov govor može biti nejasan ili iskrivljen, ili osoba možda uopšte ne može da govori bez obzira na to što se čini da je budna.

Vrijeme - vrijeme je da odmah pozovete pomoć ako primetite bilo koji od ovih znakova ili simptoma.

Šta poslije udara?

Oporavak od moždanog udara varira u zavisnosti od toga koliko oštećenja mozak ima. Neki ljudi će se brzo oporaviti, ali drugima će trebati dugoročna pomoć niza specijalista. Nakon moždanog udara, kognitivne funkcije osobe (komunikacija, orijentacija, pamćenje i koncentracija) mogu biti ozbiljno ugrožene.

Moždani udar takođe može izazvati slabost u tijelu i, u nekim slučajevima, paralizu. Kao posljedice mogu se javiti i problemi sa vidom, problemi sa bešikom, teškoće sa gutanjem, problemi mentalnog zdravlja, kao što su depresija i anksioznost.