Kako da pobijedite strah od igle?

Već mjesecima svi pričaju o jednom – vakcini protiv koronavirusa. Ipak, jedna je stvar znati da vakcina može da nas spasi, a sasvim je druga zaista otići i vakcinisati se. A ovo drugo može biti veliki izazov za one koji osjećaju strah od igle, koji ne mogu da kontrolišu.

Poznat kao tripanofobija, strah od igala je realan problem od kojeg pati 25% odraslih osoba, navodi američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Taj strah može da bude toliko velik da će u prosjeku 7% ljudi zbog njega izbjeći vakcinisanje. A što se manje ljudi bude vakcinisalo protiv Covida-19, manje su šanse da steknemo kolektivni imunitet i da se zaštitimo od infekcije. U slučaju virusa korona, Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je potrebno da se vakciniše “održiva količina” stanovništva kako bismo “sigurno” postigli kolektivni imunitet.

Ako i vas strah od igle sprečava da se odlučite za vakcinu protiv Covida-19, ono što vam je potrebno jesu informacije i praktični savjeti, kako biste savladali strah od igala i zaštitili sebe, svoje voljene i cijelu populaciju. Evo šta treba da znate.

Šta je tripanofobija?

Laički rečeno, tripanofobija predstavlja strah od igala koje se koriste pri medicinskim procedurama. On je takođe klasifikovan i kao anksiozni poremećaj.

Prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku Američke fizijatrijske asocijacije, strah od igala je specifična fobija. “Ona počinje racionalno i razvija se kao upozorenje da se nešto opasno dešava”, kaže Petros Levounis, profesor na departmanu psihijatrije u medicinskoj školi Rugers u Nju Džersiju i dodaje: “Ipak, inicijalni, normalni mehanizam samoobrane, koji nastaje kao namjera da se zaštitimo od bola, može da se intezivira i da postane psihijatrijski poremećaj.”

Tripanofobija predstavlja problem kada su brojne zdravstvene procedure u pitanju, počev od vakcinacije, preko davanja i/ili primanja krvi, do dobijanja anestezije. U literaturi ne postoji mnogo tema o tripanofobiji, ali su navedene neke teorije koje govore da je taj strah povezan s instinktom za preživljavanjem koji sprečava da nešto (u ovom slučaju igla) probada naše tijelo. “Strah od bola ili strah od nepoznatog takođe igraju veliku ulogu. – Strah od nepoznatog, od toga da nemamo kontrolu, takođe može da utiče na tripanofobiju”, kaže John Mayer, autor knjige Porodično uklapanje: Pronađite balans u životu (engl. Family Fit: Find Your Balance in Life).

Simptomi tripanofobije

Simptomi variraju, ali meta-analize objavljene u časopisu SAGE Open Nursing govore da su najčešći simptomi straha od igala sljedeći:

• Iznenadan, ubrzan rad srca i povišen krvni pritisak pri samom pogledu na iglu

• Usporavanje srčanog ritma i pad krvnog pritiska pri pogledu na iglu

• Nesvjestica

• Ekstremni i neobjašnjiv osjećaj panike i anksioznosti

• Pridavanje velikog značaja proceduri u vezi s iglama

• Panični napadi

Tripanofobija i vakcinacija: Kako prevazići strah od igala

Lako je reći “samo idi i vakciniši se”, ali to ne deluje ako zaista imate fobiju od igala. Ipak, imajte na umu da je odlazak na vakcinaciju i u tom slučaju izvodljiv. Mnogi ljudi su i na društvenim mrežama priznali da su prevazišli strah kako bi se vakcinisali i zaštitili sebe i svoje bližnje. Evo kako i vi da učinite isto.

Prije odlaska na vakcinaciju

Za početak, zakažite termin. “Manje razmišljajte, a više radite na tome da ostvarite svoju namjeru”, kaže Thea Gallagher, direktorica Centra za liječenje i izučavanje anksioznosti na Univerzitetu u Pensilvaniji. Nerviranje, briga i opsjednutost vakcinama neće vam pomoći. Zato doktor Mayer preporučuje da podsjetite sebe da ste to već radili i da će sve biti u redu.

Može vam pomoći i to da razmišljate o benefitima vakcinisanja. “Fokusirajte se na svoj razlog odlaska na vakcinaciju, da sačuvate svoje zdravlje, pa možda i život”, kaže Alicia H. Clark, psihološkinja i autorica knjige Hack Yout Anxiety.

Ako imate nesvjestice kada vidite iglu ili se brinete o tome da ćete pasti u nesvijet, doktor Levonuis preporučuje da probate tehniku “nanošenja tenzije”. Zategnite mišiće ruku, tijela i nogu dok ne osjetite toplinu. Zatim se opustite i sačekajte 20 do 30 sekundi da vam se tijelo vrati u normalno stanje. (Ovo možete da uradite ako osjetite nesvjesticu kad ugledate iglu.) Na kraju, zapamtite reči doktora Vatkinsa: “Ubod traje samo sekund!”

Dok u zdravstvenoj ustanovi čekate na vakcinaciju

• Povedite prijateljicu ili člana porodice da vam odvlači pažnju od samog čina vakcinisanja.

• Ako ipak idete sami, ponesite slušalice kako biste slušali opuštajuću muziku ili gledali klipove i videe dok čekate da vas prozovu u čekaonici.

• Medicinskom tehničaru obavezno kažite da imate fobiju od igala. Veoma je moguće da se stručna osoba s tim već susretala i da zna trikove koji mogu da vam pomognu.

• Prije dobijanja vakcine duboko dišite.

• Nemojte gledati u iglu.

Nakon vakcinacije

Čestitamo, pobijedili ste fobiju i to je velika stvar! Doktorica Gallagher preporučuje da kupite sebi nešto posebno te da se tako nagradite.