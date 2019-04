Kafa može pogoršati glavobolju, obratite pažnju na količinu

Mnogi smatraju da jedna šoljica kafe može pomoći u liječenju dosadne glavobolje, međutim, neki eksperti su stava da kafa može pogoršati vašu glavobolju, a sve zavisi od faktora koji su specifični za vas i vaše navike.

Prije nego krenete prema automatu za kafu kako biste se riješili boli, trebate razmotriti nekoliko stvari.

Postoji samo nekoliko slučajeva u kojima kofein otklanja glavobolju

"Da budemo jasni, kofein ne pomaže uvijek u otklanjanju glavobolje", rekla je nutricionistica Kirsten Ransbury.

Kod glavobolja koje su uzrokovane oticanjem krvnih žila u mozgu kofein može pomoći tako što će se krvne žile stegnuti, smanjujući oticanje. Kofein također može ublažiti glavobolju opuštajući napete mišiće.

No uzmete li previše kofeina, to bi moglo samo pogoršati bol. Međutim ne postoji čarobna doza koju biste trebali uzeti da biste ublažili glavobolju. To je djelomično zbog toga što kofein različito utiče na svakoga.

"Neki ljudi su genetski predodređeni da budu osjetljivi na kofein i ti ljudi bi se trebali suzdržati od konzumacije kofeina kao sredstva za ublažavanje bolova", rekao je Kiran F. Rajneesh, direktor Odjela za neurologiju u Medicinskom centru Univerziteta Ohio.

Kada je riječ o kafi, preporučena doza je jedna ili dvije šoljice dnevno, a osim u kafi, kofein se nalazi i u čaju, čokoladi, energetskim pićima, Coca-Coli. Posebnu pažnju trebate obratiti pri konzumaciji energetskih pića budući da pretjerana doza izaziva vrtoglavicu, napade pa čak i moždani udar. Osim toga, mnogi sadrže neurostimulanse koji mogu pogoršati vaše glavobolje.