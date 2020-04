Južna Koreja: Sve je veći broj izliječenih pacijenata koji su ponovo pozitivni na koronu

Južna Koreja bilježi sve veći broj oporavljenih od Covida-19 kod kojih se virus ponovo javlja, što za naučnike predstavlja novi problem.

Do sada su u toj zemlji identifikovana 163 pacijenta koja su nakon potpunog oporavka ponovo testirana pozitivno na korona virus. Broj se više nego udvostručio za samo sedam dana.

Kako bi razotkrili razloge ponovne pojave bolesti, južnokorejske zdravstvene vlasti sprovode čitav niz testova i pregledaju različite scenarije.

Svjetska zdravstvena organizacija rekla je prošle nedjelje da istražuje to pitanje. Iako će potpunija analiza potrajati najmanje nekoliko nedjelja, rani nalazi sugerišu da postoji više razloga. Korejski centar za kontrolu i prevenciju bolesti sada razmatra scenarije koji bi mogli da staje iza ovog fenomena, a kao najverovatniji navode situaciju da uopšte nije došlo do reinficiranja, već samo do reaktivacije preostalih čestica virusa u organizmu zaražene osobe.

Ako pacijent nije razvio dovoljan imunitet, ili ako mu je nakon oporavka imuni sistem oslabio, čestice virusa koje prethodno na testiranju nisu mogle biti detektovane bi dobile svojevrstan zamah pa bi test opet bio pozitivan. Postoji i mogućnost da koronavirus ima sposobnost mirovanja prije reaktivacije.

Druga mogućnost je da se prilikom testiranja prikupe mrtve čestice virusa koje više nisu zarazne ili prenosive, ali je test pozitivan. Generalni direktor KCDC Džeong Jun-kjeong rekao je u petak da čestice virusa prikupljene iz organizama šestoro pacijenata nisu bile u stanju da se umnože u izolaciji, što znači da su ili mrtve ili premale.

Od petka najmanje 61 pacijent ima razvijene simptome, ali one blage. Neki pacijenti imaju u sebi žive viruse koji ih čine bolesnima. Prema šefu KCDC živi virus je takođe prenosiv, ali do sada nije zabilježeno sekundarno prenošenje kod ponovno zaraženih pacijenata. Džeong je rekao da se slučajevi ponovne zaraze otkriju u prosjeku 13,5 dana nakon oporavka. Najduži prijavljeni interval je iznosio 35 dana.

KCDC je takođe spomenuo greške u testiranju ili prikupljanju uzoraka kao potencijalne uzroke ove pojave. Budući da nema konačnih odgovora, vlasti za sada savetuju oporavljenim pacijentima da ostanu kod kuće dodatne dvije nedjelje i da nadziru simptome.