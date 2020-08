Jednostavnim testom možete vidjeti da li vam prijeti rak pluća: Da li možete da spojite prste ovako?

Ukoliko se plašite da biste nekad u životu mogli da dobijete rak pluća, sada za samo nekoliko sekundi možete da provjerite da li ste pod rizikom.

Jednostavan test koji se izvodi pomoću kažiprsta ruku može da otkrije da li vam preti rak pluća.

Sve što treba da uradite jeste da spojite dva kažiprsta, noktima da budu okrenuti jedan prema drugom. Kada ih spojite, između dvije nokatne ploče bi trebalo da postoji slobodan prostor.

"Nail clubbing" se naziva stanje kada čovek prilikom izvođenja testa nema slobodan prostor između dva nokta. Clubbing je zapravo skraćenica sačinjena od imena svih bolesti koje potencijalno možete imati ako nemate rupicu među noktima.

Većina ljudi koji imaju karcinom pluća ni ne zna za navedeni test, ali upravo vas on može upozoriti na mogućnost raka pluća. Test koriste medicinski stručnjaci kao djelimičnu metodu potvrđivanja stanja, ali ga možete uraditi i sami jer traje samo nekoliko sekundi.

Naime, kako tvrde naučnici Univerziteta u Lidsu bolesti kao što su tumori i rak uzrokuju deset puta veću proizvodnju materije PGE2, koja pomaže u smirivanju upala u plućima, više nego što je ona potrebna tijelu. Tečnost se zatim skuplja u vrhovima prstiju i uzrokuje njihovo oticanje.

To oticanje se odvija u tri faze - u prvoj nokti postaju mekši, u drugoj dolazi do zakrivljenja noktiju, a treća faza podrazumijeva zadebljavanje krajeva prstiju.

