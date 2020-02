Jednostavne vježbe za dame u zrelim godinama

Ukoliko želite da spriječite bolesti srca, hipertenziju, aterosklerozu i dijabetes onda bi trebalo da vježbate kad god je to moguće, naručito ako ste stariji od 45 godina.

Jer, naučna istraživanja su pokazala da sedelački način života koji postaje dominantan od pete decenije, praćen porastom tjelesne težine i nakupljanjem masnoća oko stomaka u velikoj mjeri utiče na to da se razvije neko od navedenih oboljenja.



Zato nemojte da dozvolite sebi da "prespavate" ostatak zime, nego se pokrenite. Bitno je da redovnim vježbanjem održavate dobru tjelesnu formu i pokušate da dostignete obim struka ispod 88 santimetara ako ste žensko, ili 102 ako ste muškarac.

Predlažemo da pomoću nekoliko jednostavnih vježbi za početak aktivirate glavne mišićne grupe - rameni pojas, leđa, bokove i stomak. Jačajući ove dijelove tjela povećaćete potencijal za bilo koju drugu fizičku aktivnost, dok istovremeno smanjujete mogućnost povređivanja.

Idealno bi bilo da ove vježbe praktikujete u prethodno dobro provjetrenoj prostoriji.

SKLEKOVI

Tijelo je u položaju skleka, zategnuto i opire se rukama o podlogu. Noge treba da su u širini kukova. Spuštajte se licem ka podlozi, ali tako da se ne pravi krivina na leđima. Ponovite to od pet do 10 puta u tri serije.

STOMAK

Lezite na leđa sa savijenim nogama koje su raširene tako da prate širinu kukova. Podižite leđa od podloge - samo lopatice, uz istovremeno podizanje ruku iznad grudi. U podignutom položaju zadržite se tri sekunde. Ova vježba jača i oblikuje mišiće trbušnog zida. Izvodi se od 10 do 20 ponavljanja sa pauzama, u tri serije.

LEĐA

Zauzmite široki raskoračni stav, a trup savijte da bude paralelno sa podlogom. Iz tog položaja opružajte ruke ka napred tako da prate ravan leđa i da se opruže cijelom dužinom dok i one ne dođu u paralelan položaj sa podlogom. Ponovite vježbu u tri serije od 10 do 20 puta. Zatim iz istog položaja pomjerajte ruke u stranu dok ne dođu u položaj slova T. I ovu vežbu uradite u tri serije od 10 do 20 ponavljanja.

BOKOVI

Lezite na bok, tako da je cijelo tjelo opruženo i zategnuto, oslanjajući se na podlakticu ruke. Kukove podižite od podloge tako što ćete se opirati o podlogu. Radi pravilnog izvođenja vježbe važno je da ne pomjerate kukove ni napred ni nazad. Ponovite od 10 do 20 puta na jednom, a zatim na drugom boku. Uradite po tri serije.