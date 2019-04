Istraživanje otkrilo štetnost prekomjernog spavanja, povećava se rizik od bolesti

Prekomjerno spavanje povećava rizik od kardiovaskularne bolesti pa čak i smrti pokazalo je istraživanje koje je pratilo 117.000 odraslih osoba u dobi od 35 do 70 godina.

Stope kardiovaskularne bolesti (poput moždanog udara ili otkazivanja srca) i smrti iznosile su 7,8 na 1.000 među ispitanicima koji su spavali preporučenih šest do osam sati tokom noći, 8,4 na 1.000 kod ispitanika koji su spavali od osam do devet sati, 10,4 na 1.000 kod ispitanika koji su spavali devet do deset sati, te 14,8 na 1.000 kod ispitanika koji su spavali više od 10 sati noću.

Zanimljivo je da je stopa kardiovaskularne bolesti kod ispitanika koji su spavali manje od šest sati noću iznosila 9,4 na 1.000. Pretpostavlja se da bi za povećani rizik od kardiovaskularne bolesti i smrti kod ljudi koji spavaju više od preporučene količine mogao biti odgovoran postojeći zdravstveni problem koji je uzrok dužeg spavanja.