Prijepodne biometeorološke prilike će još uvijek biti relativno povoljne.

U drugom dijelu dana, zbog promjene vremena, kod osjetljivih osoba moguće su reakcije poput nervoze, glavobolje, reumatskih i bolova na mjestima povreda.

Opšta slika će se do kraja dana dodatno pogoršati. Danas oblačno vrijeme sa kišom, koja će do kraja dana prijeći u susnježicu i snijeg. Maksimalna temperatura vazduha do 15 stepeni. Više informacija o vremenu pogledajte na sajtu atvbl.com.