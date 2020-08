Svojim izjavama dr Branimir Nestorović, čuveni pulmolog iz Tiršove, nikoga nije ostavljao ravnodušnim. Za jedne je bio heroj, jedini koji je htio narodu da saopšti istinu o koroni, a za druge neprijatelj broj 1, čovek kojem bi trebalo oduzeti ljekarsku licencu.

Srbi imaju Branimira Nestorovića, a Hrvati Gordana Lauca, takođe renomiranog naučnika, člana vladinog naučnog savjeta za korona virus koji često izlazi u javnost sa stavovima koji se dijametralno razlikuju od saradnika.

Lauc je prethodnih dana u nekoliko navrata svojim izjavama dobro “potpalio” tamošnju javnost i to baš u trenutku kada se bilježe rekordni brojevi novozaraženih, odnosno kada je Hrvatska stavljena na crvenu listu mnogih zemalja.

Lauc, na primjer, tvrdi da postoje dva virusa - ljetnji i zimski, koji je, kako kaže, ubojitiji.

- Ljeti je virus blag i mnogo ljudi ima blage simptome. Zimi je vrlo gadan, ubija i napada pluća. Sada i uz relativno velik broj zaraženih još uvek imamo veoma malo teško bolesnih ljudi, što potvrđuje da ljudi ljeti mnogo lakše prebole Covid-19 nego zimi. U isto vrijeme to poziva na oprez, jer je ljeto pri kraju i moguće je da ćemo negdje krajem jeseni i mi viđati više teških oblika bolesti.

Brojke, po njemu, uopšte nisu zabrinjavajuće.

- Ove brojeve zaraženih treba gledati u kontekstu broja testiranja i odabira ljudi koji se testiraju. Donedavno smo radili značajno manje testova i uglavnom su samo testirani kontakti zaraženih. Sada se sve više testira, a sve više se ljudi i sami dolaze testirati. Zbog toga stičemo realniju sliku o stvarnom broju zaraženih. To jesu dosta veliki brojevi, ali ako ih uporedimo sa Amerikom, koja već dva mjeseca ima veći broj slučajeva po broju stanovnika, ova naša situacija, iako poziva na oprez, nije previše zabrinjavajuća i ne vjerujem da se radi o eksponencijalnom širenju zaraze u Hrvatskoj - rekao je Lauc za portal HRT-a.

On je istakao da je sad važnija činjenica imati što manji broj bolesnih ljudi od rasta broja zaraženih.

- Preveliki je fokus na to koliko je ljudi pozitivno. Važnije je koliko je bolesnih. Želimo izbjeći preopterećenje zdravstvenih ustanova. S današnjom razmjerom testiranih i potvrđenih još imamo stotinu i nešto hospitaliziranih, mali broj ljudi na respiratorima, nemamo velik broj bolesnih. Dok se to ne dogodi, Hrvatska nije ugrožena. Treba paziti da ne dođemo na 500 ili 1.000 slučajeva, a hoće li ih biti 100 ili 200, to je više manje nebitno - rekao je Lauc za N1.

Konačno on se osvrnuo i na odnos korone i ekonomije.

- U ovom trenutku u Evropi Covid nije zdravstveni problem, nema bolesnih, nema umrlih – veći problem je kako preživjeti recesiju koja je pred nama. Ono što imamo trenutno i što ćemo imati čitavu jesen je da moramo na neki način optimizovati brzinu širenja epidemije i preživljavanja gospodarstva. Otvorena je sezona, ljudi su pušteni napolje, znali smo da će biti više zaraženih, nadali smo se da neće biti više bolesnih ljudi. Tako da u ovom trenutku stvarno nema nekog razloga za brigu - poručio je Lauc.