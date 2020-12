Hrčete i budite se umorni? Možda je u pitanju ovaj poremećaj

Apneja tokom spavanja je poremećaj disanja do kog dolazi kad osoba spava, što dovodi do čestih buđenja tokom noći.

Ako se svakog jutra budite iscrpljeni, a partner se žali na vaše hrkanje, možda imate apneju, a da toga niste ni svesni.

Opstruktivna apneja nastaje onda kada se disajni put zatvori, što dovodi do smanjenog protoka vazduha. Brojni faktori mogu povećati rizik za nastanak apneje, uključujući gojaznost, prijevremeno rođenje, velike krajnike, neuromišićne i hormonske poremećaje, otkazivanje bubrega, srčanu insuficijenciju i neke genetske poremećaje.

Najčešći simptomi apneje u snu su otežano ili isprekidano disanje, hrkanje, zadihanost u snu, prekomerna dnevna pospanost i umor. Osim toga, javlja se smanjenje pažnje, koncentracije i motoričkih sposobnosti.

Suha usta ili glavobolja nakon buđenja, seksualna disfunkcija ili smanjen libido, depresija ili anksioznost takođe mogu ukazivati na apneju.

Kako se apneja tokom spavanja može prevazići?

Dobra vijest je da brojni tretmani mogu pomoći pacijentima sa apnejom. Kod gojaznih ljudi, simptomi se mogu ublažiti nakon mršavljenja, mada to nije uvijek slučaj. Osim ostalog, postoji aparat za kontinuirani pozitivni pritisak u disajnim putevima. Stavlja se preko nosa i sprečava kolaps disajnih puteva u snu.

Druga mogućnost liječenja uključuje dentalni uređaj koji se nosi tokom spavanja, a koji donju vilicu vuče napred (samo nekoliko milimetara), čime odvlači jezik od zadnjeg dela grla. Ako ništa od navedenog ne pomogne, na raspolaganju su i hirurške metode.

Pacijentima sa apnejom u snu savjetuje se da promijene pojedine životne navike. Preporučuje se izbjegavanje alkohola neposredno prije spavanja, jer on može narušiti san i učiniti da se mišići još više opuste, što dovodi do pada jezika i blokiranja disajnih puteva. Ako patite od apneje u snu, probajte da spavate na boku, jer i položaj tijela utiče na to da li će jezik začepiti isajne puteve ili ne.