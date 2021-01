Hrana koju treba da zaobiđete u širokom luku kada pijete

S obzirom na to da velika većina ljudi planira da nazdravlja u novogodišnjoj noći, bez obzira na mjere, važno je znati šta treba, a šta ne da jedete dok pijete. Pošto se neke namirnice baš nikako ne slažu sa alkoholom, dobro je da znate da planirate trpezu.

Neke od njih mogu da vas učine dehidriranim i pojačaju vam želju za još većom količinom pića, a to se obično završava glavoboljom sutradan ujutro. Isto tako, ispijanje alkohola na prazan želudac ili konzumiranje pogrešne hrane može dovesti do toga da se više napijete i osjećate gore.

I nije svejedno šta ćete pojesti prije nego što popijete neko alkoholno piće, određenu vrstu hranu bi svakako trebalo izbjegavati.

Mlječni proizvodi

Ako vam je muka od alkohola, želudac se iritira, a mlječni proizvodi to mogu samo pogoršati. Nemojte piti mlijeko prije ili nakon konzumiranja alkohola.

Pica

Nažalost, pica se nikako ne slaže sa alkoholom, mada mnogi uz picu piju pivo. Najviše zbog sira koji sadrži, a može i poremjetiti varenje pogotovo ako je jedete kasno uveče.

Crna čokolada

Iako mala količina crne čokolade dobro utiče na zdravlje, trebalo bi je izbjegavati u kombinaciji sa alkoholom. Kofein, masti i kakao u čokoladi mogu dovesti do stomačnih tegoba.

Veoma slana hrana

Izbegavajte hranu koja sadrži puno soli jer ona može dovesti do dehidracije, a onda imate potrebu da "gasite" žeđ, uglavnom alkohol. To ne vodi dobrom, baš kao ni konzumiranje preslane hrane. Osim slane i ljuta hrana može izazvati probleme. Ona može da iritira želudac i creva, ali i dovesti do probavnih smetnji.

Pržena hrana

Da, odlično ide uz alkohol, ali takođe sadrži puno soli i masti. Idućeg jutra mogli biste da imate mučninu, a uz nju ide i glavobolja. Koliko god vam pileća krilca bila nezamisliva bez alkohola, ipak bi trebalo izbjegavati tu kombinaciju.