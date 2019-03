Hladna soba idealna za san, čak pomaže i kod mršavljenja

Novo istraživanje koje je pokrenuo doktor Kristofer Vinter tvrdi da spavanje na niskim temperaturama poboljšava kvalitet sna, prenosi stranica "Did you know facts".

On preporučuje spavanje na temperaturama od 15 do 19 stepeni, te tvrdi da spavanje na tako niskim temperaturama smanjuje šanse da ćete se buditi, previše vrtiti i imati loš san. Kristofer ovu teoriju objašnjava činjenicom da je normalno da se naše tijelo počne zagrijavati ujutro, a krene hladiti predvečer. Mi ustvari možemo zaspati onda kada temperatura tijela krene opadati, a ukoliko je temperatura u sobi niska, brže ćemo utonuti u san. Ako spavate na više od 21 stepen, vaše tijelo ne može ispuštati melotonin, a doktorica Natasha Turner kaže kako zdrav način spavanja i normalna temperatura pomažu u otpuštanju hormona stresa. U kombinaciji sa otpuštanjem tog hormona, te hormona koji poboljšava rast može se lakše mršati, navodi ovo istraživanje. Neka istraživanja tvrde da bi spavanje u hladnoj prostoriji moglo umanjiti šanse od dobijanja dijabetesa.