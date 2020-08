Gejts: Kraj pandemije do kraja 2021. godine, ali će milioni umrijeti

Milioni će još umrijeti prije nego što se završi pandemija Kovida-19, poručio je Bil Gejts, suosnivač Microsofta i jednan od najvećih svjetskih filantropa, u intervjuu sa Zeni Minton Bedos, glavnom urednicom uglednog britanskog "The Economista".

Većina tih smrti, rekao je, prouzrokovaće ne sam virus, već nespremnost zdravstvenih sistema i ekonomije da se izbore s posljedicama pandemije.

Gejts se požalio na politizaciju reakcije na virus u Americi i širenje teorija zavjere, što je, tvrdi, usporilo napore za suzbijanje širenja bolesti. Ali, srednjoročno je ponudio razloge za nadu, predviđajući da će do kraja 2021. razmjerno efikasna vakcina biti u masovnoj proizvodnji, a dovoljno velik dio svjetskog stanovništva će doći do imuniteta da se zaustavi dalje širenje pandemije.

Prošlo je nekoliko godina od kada je upozorio da je nova bolest koja uzrokuje globalnu pandemiju pitanje ne "da li", nego "kada", i pozvao svijet da ulaže u izraživanje vakcina. Fondacija Bila Gatesa je već obećala više od 350 miliona dolara za suzbijanje pandemije Kovida-19, od kojih je većina usredotočena na smanjenje uticaja virusa na svijet u razvoju.

U svijetu se razvija više od 150 vakcina, a šest ih je u završnim, velikim kliničkim ispitivanjima. Bil Gejts je već donirao stotine miliona za tu svrhu. On je, kako kaže, spreman donirati puno više.

Ali novac od privatnih fondacija ima ograničenja - smatra da vlade moraju preuzeti vođstvo, i to zato što će se njihova distribucija zdravstvene mreže morati koristiti za distribuciju vakcina, kako bi se stekla javnu podrška i povjerenje u vakcine.

Do sada su države obećale samo 10 milijardi dolara za globalne napore za proizvodnju i distribuciju vakcine. Gejts smatra da to nije dovoljno, prenosi "The Economist".