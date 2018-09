Evo zašto se žene goje

Iako se osjećamo najbolje kada smo na početku ljubavne veze, naučnici tvrde da prvi period zaljubljenosti može imati loš uticaj na naš izgled.

Istraživanje u kome je učestvovao veliki broj žena donijelo je zaista zanimljive rezultate. Naime, zaljubljene žene sklonije su gojenju, te već u prvoj godini veze mogu dobiti i do četiri kilograma više.

Razlog je to što osjećaj prijatnosti i zadovoljstva koji donosi ljubav kod žena otvara apetit, te one jedu više nego inače. Isto tako, više od polovine ispitanica je priznalo kako su bile najmršavije dok su bile same, odnosno bez partnera.

S druge strane, na muškarce ljubav djeluje potpuno suprotno. Naime, kada pronađe novu partnerku prosječni muškarac smrša do tri kilograma u prvih dvanaest mjeseci.

Iako je glavni razlog za ovakve fizičke i psihičke promjene zaljubljenost i osjećaj sreće, koji otvara apetit, neke žene su pronašle neke druge krivce za debljanje.

Nešto manje od polovine za gojenje je okrivilo svoje partnere i njihove loše navike u ishrani, koje uključuju masne grickalice uz film ili pak prejedanje u kasnim večernjim satima.