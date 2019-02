Drugi put u svijetu rođeni "poluidentični blizanci"

Ljekari u Australiji dokumentovali su veoma rijedak slučaj "poluidentičnih blizanaca" i vjeruje se da je ovo tek drugi put u svijetu.

Dječak i djevojčica, koji sada imaju četiri godine, iz Brizbejna u Australiji, identični su po majčinoj strani, ali dijele samo dio očevog DNK, što ih svrstava negdje između identičnih i blizanaca po ocu.

Ljekari kažu da je ovo izuzetno rijedak fenomen, a embrioni u ovakvim slučajevima često ne prežive.

Profesor Nikolas Fisk, koji je predvodio tim koji se brinuo o majci i djeci u bolnici u Brizbejnu 2014. godine, rekao je da su ljekari tokom rutinskog pregleda otkrili da je riječ o poluidentičnim blizancima.

Ovo je prvi put da su poluidentični blizanci identifikovani tokom trudnoće.

Dvadesetosmogodišnjoj majci to je bila prva trudnoća, a djeca su začeta prirodnim putem.

Slučaj je objavljen u časopisu za medicinu "Nova Engleska" /The New England Journal oF Medicine/.

Identični blizanci su istog pola i dijele iste gene i fizičke karakteristike.

Poluidentični blizanci se razvijaju kada se jedna neoplođena jajna ćelija dijeli prije oplodnje i tada je oplode dva odvojena spermatozoida.

Neidentički blizanci mogu da budu istog ili različitog pola i ne liče međusobno ništa više u odnosu na brata i sestru rođene sa vremenskim razmakom.

U ovom slučaju, došlo je do tri seta hromozoma, a ne standardno dva, i to jedan od majke a dva od oca. Blizanci u ovom slučaju obično ne prežive zbog tri seta hromozoma koji nisu kompatibilni sa životom.