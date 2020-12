Dragana se poslije 16 dana od pozitivnog testa opet testirala: Antitijela nema, a i dalje zaražena

Srbija je ljetos ukinula kontrolni test na korona virus poslije 14 dana, a sve je više slučajeva da se građani testiraju nakon tog perioda i da se ispostavi da su i dalje pozitivni na kovid 19, ali da nemaju antitijela. Zbunjeni, prije svega se pitaju da li su zarazni, zatim da li to znači da stanje može da im se pogorša, kao i zašto nemaju antitijela...

Upravo to se dogodilo Beograđanki Dragani I. (33). Njoj je korona dijagnostikovana antigenskim testom 17. novembra u kovid ambulanti. Sedam dana je imala temperaturu, bila malaksala... Tek pošto su joj dijagnostikovali virus, počela je suvo da kašlje, da je bole leđa, izgubila je miris i ukus.

- Kada sam se poslije tri dana temperature javila u kovid ambulantu, doktorka je mislila da je sezonski virus. Respiratorna infekcija. Ipak, uradili su mi krvnu sliku i antigenski test. Ispostavilo se da sam pozitivna na kovid. Imala sam 7 dana temperaturu do 37,5... Onda je nestala, pa mi se navratila poslije par dana - priča Dragana.

Pošto je pored temperature, počela i da kašlje, upućena je da snimi pluća.

- Na snimku su se vidjele sjenke, ali ništa ozbiljno, s tim da mi je rečeno da, ako se stanje zakomplikuje da odem opet kod doktora. Tada sam, na tačno 16. dan uradila serološki test. I, šokirala sam se. Ubjeđena sam bila da nemam više koronu, a da imam antitijela. Desilo se suprotno. Nemam antitijela, a i dalje imam koronu. Sad, ne znam da li sam zarazna? - pita se ona.

Dragana je, naime, serološki test uradila 2. decembra. Pokazao je da je pozitivna na IgM antitijela, koji pokazuju prisustvo virusa, dok je na IgG antitijela, koja govore da je stekla imunite, negativna.

Prof. dr Dragan Delić, infektolog i bivši direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije kaže da Dragana nije više zarazna.

- To što je i dalje pozitivna, ne treba da je brine. Poslije 7 do 10 dana se gubi infektivnost. Zaraznost se gubi. Može PCR da bude pozitivan čak i 40 dana, to je rađeno u nekim velikim studijama. Ali, takve osobe nisu zarazne. To su samo dijelovi dijelova virusa, koji se mogu naći, a koji nisu infektivni. Bolesnik je infektivan 2 do 3 dana prije pojave bolesti, i 7 do 10 dana po pojavi bolesti. To je vrijeme njihove zaraznosti - objašnjava prof. dr Delić.

On podsjeća da je tačnost seroloških testova 60 odsto.

- IgG antitijela se, uglavnom, javljaju poslije 10 do 14 dana od početka bolesti. Ima nekih osoba kod kojih mogu i kasnije da se pojave antitijela. Pod uslovom da je serološki test tačan, možda će ona kasnije da ih stekne - kaže prof. dr Delić i doda da imunitet nije vezan samo za humani već i za ćelijski materijal, koji se ne ispituje.

Na konstataciju da se ovakvi slučajevi dešavaju a da da su kontrolni testovi ukinuti, kaže da se shvatilo da se time ništa ne dobija osim što se baca novac.

- Ona je preležala infekciju i ona će imunitet imati sigurno - rekao je prof. dr Delić.

I direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović izjavila je prošle nedjelje da retestiranje na prisustvo korona virusa za osobe koje su završile liječenje nije potrebno, jer prema stručnoj literaturi, nema infektivnosti poslije 14 dana.

- Radi se o primjeni protokola koji su utvrdili SZO i Evropski centar za kontrolu bolesti i Centar za kontrolu bolesti. Mi smo to primjenili od avgusta. Poslije 14 dana provedenih u kući, zaključkom ljekara je završena i infektivnost za onoga ko je bio pozitivan na koronu. Kad je u pitanju liječenje u bolnici, ljekar odlučuje koliko će još pacijent ostati u kućnim uslovima, ali retestiranje nije potrebno. Potrebno je samo pratiti simptome, obratiti se kovid ambulanti ako neko u okruženju ima kovid 19 - istakla je Jovanović.