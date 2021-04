Doručak je važan obrok, ne "preskačite" ga

I dok jedni ne izlaze bez da su pojeli najvažniji obrok u danu, drugima doručak spletom okolnosti postaje ručak jer prvi obrok jedu tek u podne. Pa šta je najbolje i gdje leži istina? Stručnjaci su složni kako je doručak iznimno važan obrok. Osigurava vam energiju potrebnu za dan, a neka istraživanja tvrde i kako može smanjiti osjećaj gladi te smanjiti rizik od razvoja pretilosti i drugih metaboličkih poremećaja.

Slušajte tijelo

Sve ovo ne znači da morate jesti čim otvorite oči. Ako ste gladni odmah ujutro onda svakako jedite, a ako niste uredu je i da pričekate. Vrlo je važno da slušate svoje tijelo, rekli su stručnjaci sa „Cleveland Clinic Wellness Instituta“ i upozorili kako je pravo vrijeme za obrok kada počnete osjećati glad. Nikako nemojte odgađati obrok, jer vas može dovesti do toga da brže-bolje zgrabite neki nezdravi obrok.

Stručnjaci su složni da bi prvi obrok trebali pojesti oko 9 ili 10 ujutro. Ako se probudite u 7, imate doručak u 10, ručak u 14 sati i večeru oko 17 ili 18 sati, to je sasvim uredu. No, ako doručkujete u podne i tokom dana, imate vremena za samo još jedan obrok tada to znači da preskačete obroke. Trebali biste jesti barem svaka četiri sata, objasnili su stručnjaci iz Američke udruge za dijabetes.

Jesti proteine

Postoje i iznimke kada je riječ o pravilu “slušajte svoje tijelo”. Naime, dobro je da jedete prije treninga, ako vježbate ujutro, jer vam to može pomoći da izbjegnete hipoglikemiju. Neka istraživanja tvrde da će vježbanje na prazan želudac poboljšati sagorijevanje masnoća, no to ne znači da vodi do bržeg i boljeg mršavljenja.

Poželjno je jesti oko 10 grama proteina kako biste se osjećali sito. No, i masnoće su bitne, ali važno je da pazite otkud dolaze i na početku dana obavezno pazite na unos vlakana za osjećaj sitosti i zdravu probavu.

Zdrav obrok

Kako bi prvi obrok bio zdrav, dobra ideja je pojesti sljedeće kombinacije: grčki jogurt s orašastim plodovima ili voćem, kajganu s avokadom ili nekim povrćem te zeleni smoothie s, naprimjer, maslacem od orašastih plodova. No, još je važnije da za doručak nemate desert, odnosno, slatko ili, pak, kafu sa slatkim pecivom, jer će vam podignuti energiju i naglo je spustiti.

Problem je žurba

Jutarnja žurba je pravi problem i to za mnoge te najveći krivac što se jede nezdrava i brza hrana ili, s druge strane, uopće se ne jede doručak. No, uz malo dobre volje i minimalno vremena, doručak možete pripremiti i večer prije. Jaja možete umutiti sa solju i biberom i spremiti u frižider.

Narežite voće ili pripremite orašaste plodove za jutarnji jogurt ili zobenu kašu. Smrznite sastojke za vaš omiljeni smoothie te ujutro samo izblendirajte. Kafe se ne morate odricati. U umjerenim dozama, ona je zdravi stimulans. Za većinu to znači tri šoljice dnevno. Struka upozorava kako sve više od toga može biti nezdravo, utjecati loše na spavanje, povećavati krvni pritisak... Važno je pripaziti i koliko šećera stavljate u kafu.