Doktorka Vukićević: Čak 50 pacijenata sa moždanim udarom imalo koronu

Na koji način korona utiče na nastanak moždanog udara i od čega zavisi ishod liječenja takvih pacijenta, kao i koliko je teških kovid pacijenata smješteno u Specijalnoj bolnici "Sveti Sava", otkriva v. d. direktora ove ustanove neurolog prim. dr sci. med. Marjana Vukićević.

Iz dana u dan virus korona obara crne rekorde na planeti, demantuje mnoge naučne teorije u virusologiji i medicini, pokazuje “novo lice” i dovodi do različitih simptoma, a o posljedicama preležane infekcije i da ne govorimo.

Ipak, sada je već poznato da korona ne utiče samo na pojavu teških upala pluća, razvoj miokarditisa, opadanje kose, gubitak čula ukusa i mirisa, već može da dovede i do šloga. To je objavljeno u pojedinim naučnim časopisima u svijetu, a do istog zaključka su došli i naši lekari u svakodnevnom radu s pacijentima.

Doktorka Vukićević ističe da o moždanom udaru tokom epidemije kovida ljekari i dalje uče na sopstvenom iskustvu, kao i na tuđim iskustvima preko objavljenih radova.

Teška upala pluća uz pridružene bolesti vodi ka lošem ishodu i moždanog udara sa blagom kliničkom slikom, kaže dr Vukićević.

– Kod nas se pacijenti javljaju tokom akutne faze kovida najčesće nekoliko dana nakon skoka temperature. Međutim, radovi govore da se moždani udar može povezati sa kovid infekcijom i nakon 21 dan od izlječenja infekcije – ukazuje dr Vukićević.

Ona napominje da je riječ o vrlo teškim moždanim udarima, kao i da se najčešće javljaju kod osoba između 60 i 70 godina.

– Od simptoma su najčešće prisutni oduzetost jedne strane tijela i smetnje sa govorom. Stariji pacijenti imaju i lošiju prognozu, najčešće završavaju smrtno ili sa ozbiljnim invaliditetom. Pacijenti sa lakšom slikom kovid infekcije imaju bolju prognozu za ishod moždanog udara – kaže dr Vukićević.

Naglašava da teška upala pluća uz pridružene bolesti vodi ka lošem ishodu i moždanog udara sa blagom kliničkom slikom.

Zašto korona izaziva šlog?

Sagovornica ističe da postoji više razloga na osnovu kojih može da se objasni povezanost kovid infekcije sa moždanim udarom.

– Povišena tjelesna temperatura, nedovoljno unošenje tečnosti, gubitak mirisa i ukusa smanjuju potrebu za unošenjem hrane i tečnosti, pojačano znojenje, stomačne smetnje kod kovida mogu izazvati dehidraciju, koja kod starih mnogo lakše može da provocira stvaranje tromba u krvnim sudovima mozga, naročito kod onih koji već imaju bolesti krvnih sudova i srca – objašnjava dr Vukićević.

S druge strane, kaže doktorka, virus korona povećava sklonost ka stvaranju ugruška kako u arterijama tako i u venama mozga.

– Virus izaziva i zapaljenje krvnog suda koji je tada skloniji zapušavanju. Nerijetko je prisutno i zapaljenje srčanog mišića sa aritmijama koje takođe dovode do stvaranja ugruška. Mnogi su mehanizmi kojim je moguće nastajanje moždanog udara kod pacijenata sa kovid infekcijom što govori koliki je značaj u primijeni mera zaštite, nošenju maski, izbjegavanju okupljanja, higijeni – napominje sagovornica.

Istraživanje ljekara

U toku je istraživanje koje ljekari ove bolnice sprovode u saradnji s kolegama iz Kliničkog centra Srbije i Vojnomedicinske akademije, sa ciljem da utvrde kakvu su pacijenti sa moždanim udarom, a kod kojih je korona potvrđena, imali kliničku sliku u toku liječenja, koji su simptomi zabeleženi, kako je proteklo liječenje…

– Istraživanje se privodi kraju i ono se bavilo kovid pacijentima u ne-kovid ustanovama. Htjeli smo da utvrdimo koji su to pacijenti i koje kliničke slike imaju kada se potvrdi prisustvo virusa, sa obzirom na to da nisu imali simptome infekcije na ulasku u bolnicu. Tih pacijenata je kod nas bilo 50 i oni su tada premještani u kovid ustanove – ističe dr Vukićević.

Prevencija

Doktorka Vukićević naglašava da je u ovom trenutku najvažnija prevencija moždanog udara i prevencija kovid infekcije.

– Neophodno je uzimanje redovne terapije propisane od strane interniste, neurologa ili izabranog ljekara. Osim toga, uzimanje dovoljne količine tečnosti (vode, toplih napitaka), vitamina u vidu svežeg voća i povrća, ribe. S druge strane, ono što je najvažnije jeste izbjegavanje okupljanja, nošenje maske u zatvorenom kao i otvorenom prostoru ako postoji gužva. Ne zaboraviti značaj pješačenja, barem dva kilometara dnevno u zonama bez gužve, sa maskom na licu – poručuje dr Vukićević.