Doktorka Grrujičić o tumorima: "Ako se neko od vaših ukućana ponaša ovako, reagujte"

Šta može da najavi tumor mozga, da li smo spremni za sudar gripa i korone, na ova i još neka pitanja je juče u emisiji "Jutro" na TV Prva odgovarala prof. dr Danica Grujičić.

Na pitanja da li se povećava broj onkoloških pacijenata zbog čekanja na pregled, izazvanog epidemijom korone virusa, dr Danica Grujičić je rekla:

– Na hemoterapiju se čeka 12-34 dana, a na operacije manje od mjesec dana – odgovorila je i napomenula da ima kašnjenja u dijagnostifikuje jer se ljudi kasno javljaju u bolnicu.

Piše se redovno i o raznim scenarijama o potencijalnom sudaru gripa i korone.

– Dobili smo 100 vakcina potrošene su za prvi dan. Narod shvata da one mogu da pomognu. Vakcine su kvalitetne i makar je to jedan od načina da nema običnog gripa. Što se tiče otvaranja Kovid bolnica, to ide po planu. Da nismo imali državnih bolnica, imali bismo goru situaciju nego Italija – rekla je dr Danica Grujičić o ovoj temi.

Kovid-19 je od marta ove godine globalna zdravstvena tema broj jedan, ali se ne smiju zanemariti ni ostale bolesti odnosno značaj preventive. U emisiji je bilo riječi o tumoru na mozgu, koji mogu da najave sledeći znakovi:

– Kada se radi o tumorima mozga, tu su psihičke promijene koje mogu da uočeni ukućani, oni koji dobro znaju neku osobu. Kada neko počne da priča viceve koji uopšte nisu karakteristični za njega, kada se ponaša na način koji mu nije svojstven, kada ispoljava osobine koje nikada nisu bile sastavni dio njegove ličnosti, tog trenutka treba uraditi prvu dijagnostiku. Nažalost, to se ne dešava, obično se protumači te da je neko imao smrtni slučaj, te se posvađao sa suprugom…”, objasnila je doktorka koja se osvrnula i na navodne izjave dr Branimira Nestorovića da soda bikarbona liječi rak:

– Ne verujem da je tako rekao, ali soba bikrabona ima svoje pozitivne osobine, kod kiseline u želucu i tako dalje. U prirodi postoji masa supstanci koje mogu da pomognu. čaj od nane, kamilice kada vas boli stomak… Ali nikada nije urađena studija zašto, to pijemo jer smo tako naučeni…”

Napomenula je da postoje lijekovi koji su proizvod istraživanja, ali koji nekome pomažu, a nekome ne.

– Nestorović je iskusan doktor, kod njega smo svi vodili djecu na preglede, ali ponekad način na koji nešto kaže može da bude pogrešno shvaćen – poručila je.