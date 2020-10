Doktor Nestorović ponovo šokira: Ovo je njegova najnovija izjava o maskama i koroni

Naučnik iz CDC, maske ne djeluju - napisao je kratko Nestorović uz objavu koji je podijelio, a koja se odnosi na pomenuto istraživanje.

Naime, istraživanje CDC ukazuje na to da nošenje maski ni na koji način ne umanjuje šansu da se pojedinac zarazi koronom.

CDC: 85% of COVID-19 patients report ‘always’ or ‘often’ wearing a mask.Americans are wearing masks, but masks aren't working.https://t.co/1DZKXDLuZx

— Jordan Schachtel (@JordanSchachtel) October 12, 2020