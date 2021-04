Dijeta osam sati: Pravila i jelovnik

Suština Djete Osam sati jeste da možete da jedete šta god poželite. Možete čak da jedete i koliko god poželite, ali samo u okviru od osam sati u toku dana.



Poente ove dijete je da sve kalorije koje su planirane za taj dan unesete u periodu od osam sati. Ostatak od 16 sati telo treba da iskoristi da se odmori.

Na primjer:

Po ustajanju: voda, kafa ili čaj

Doručak u 10 sati: musli, čaša mleka, jedna voćka ili kajgana, tost, kafa/čaj

Užina (kada želite): slatkiš od ekspandiranih žitarica

Ručak (kada želite): dva parčeta pice, domaći čips ili pomfrit, jedna jabuka

Užina (kada želite): jedan kolač ili jedan sladoled ili voće po izboru

Večera u 18 sati: Grilovano bijelo pileće meso, dva kuvana krompira prelivena kašikom putera, bareni brokoli, sladoled.

Plan za mršavljenje u Osmosatnoj dijeti izneli su David Zinčenk i Piter Mur u knjizi "Osmočasovna dijeta: Gledajte kako kilogrami nestaju, dok jedete šta želite“.

Uz ovu dijetu, David obećava čitaocima da mogu da izgube gomilu kilograma i da jedu sve što požele. Nije li ovo san svakog ljubitelja hrane?

Ali, ima jedna začkoljica – možete da jedete samo u intervalu koji traje tačno osam sati – izvan njega nema jela!

Znači, postoje ciklusi od osam sati kada se jede bukvalno sve (ali budite umjereni), a zatim ciklus od 16 sati, kada se ništa ne jede. I tako svaki dan. Tokom 16 sati ljudsko tijelo treba da bude usmjereno na oporavak i odmor, a ne na stalno varenje hrane.

Kada je idealnih osam sati za konzumiranje hrane?

Već smo naučili da se u toku 24 sata samo u jednom intervalu od osam sati konzumira hrana. E sada, pitanje je koji je osmočasovni period najbolji za nas? Velika većina dijetalaca zagovara da je idealan period od 9 do 17 sati. U praksi i period od 8 do 16 ili 10 do 18 nije neuobičajen. Koji god period da izaberete: jedina i osnovna stvar je da u okviru njega pojedete sve planire dnevne kalorije.

Dakle, vremenski interval može da se prilagodi zavisno od vašeg dnevnog rasporeda i čak može da bude različit u različitim danima u toku nedjelje. Dijetu treba početi sa bar tri dana nedjeljno osmočasovnog rasporeda unosa hrane, a tokom vremena i ličnog osjećaja povećati do svih sedam dana.

Jedite koliko želite

U ovoj dijeti nema zabranjene hrane, ali ne dozvolite da ova dijeta bude izgovor da se prejedate. Jedite onoliko koliko vam prija, ali ne pretjerujte sa količinama. Jedini izuzetak od ovog pravila su slatki napici budući da osmosatna dijeta ne zagovara kalorije koje se nalaze u pićima (alkoholnim i/ili bezalkoholnim) – mada to ne znači da se ne mogu konzumirati – naravno umjereno.

Dijeta osam sati ne izgleda nimalo loše, zar ne, a ako va iz bilo kog razloga ne odgovara, možda možete da probate Paleo dijetu, na primjer, piše Žena.blic.rs.