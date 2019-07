Da li mladima treba zabraniti konzumaciju energetskih pića?

Popularnost energetskih pića je velika, posebno među mladima. Kofein koji sadrže ovi napici najčešće je korištena psihoaktivna droga koja stimuliše centralni nervni sistem.

Upravo zbog toga zdravstveni radnici upozoravaju roditelje da djecu drže dalje od energetskih napitaka, koji sadrže visok nivo kofeina.

Upućene inicijative

Prije manje od mjesec, britanska vlada pokrenula je inicijativu da se zabrani prodaja energetskih pića osobama mlađim od šesnaest godina. Predsjednik britanskog Kraljevskog instituta za pedijatriju i zdravlje djece Rasel Viner ističe da se malo zna o tome u kolikoj je mjeri konzumacija energetskih napitaka sigurna kada je u pitanju mladi organizam.

Istu inicijativu prošle su godine uputili i hrvatski parlamentarci. Tražili su izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te trgovini kako bi se maloljetnicima do 18 godina zabranila kupovina energetskih napitaka, kao što je to slučaj s alkoholom i duhanskim proizvodima.

Da su energetska pića po mlade itekako opasna, upozorava i kardiohirurg Sanko Pandur. U izjavi za "Avaz" rekao je da je formula energetskih pića tajna, što ne bi smjelo biti, jer se radi o javnoj upotrebi.

Prirodna energija

"Sadržaj kofeina je do nekoliko stotina puta veći nego što je u šoljici kafe. To je stravično. Stres ne priznajem kao pojam, jer je to naučeni obrazac življenja. Uče nas da smo stalno pod stresom. Iz toga proizlaze energetska pića da se ne može spavati, da se po noći uči, po danu još više radi", rekao je Pandur.

Naglašava da energetska pića treba zabraniti djeci i mladima do 26 godina, jer do tih godina se razvija organizam i troši prirodnu energiju.

"Ako imaju viška energije, onda je troše u pogrešnom pravcu. Zato sad imamo nabildane momke koji nemaju snage iskopati rupu dva s dva metra, pa ni tri sata ne mogu upravljati kosilicom koja sama radi", dodao je Pandur.

Nazivi energetskih pića, kako kaže doktor Pandur, sami po sebi govore o kakvim je pićima riječ.

Šta kaže studija

Prema rezultatima kanadske studije koja je provedena na 2.055 mladih u dobi od 12 do 24 godine, čak 55,4 odsto ispitanika koji su konzumirali energetska pića žalilo se na različite zdravstvene probleme.

Njih 18 odsto žalilo se na glavobolju, pet odsto je povraćalo ili je imalo proliv, 3,6 odsto osjećalo je bol u prsima, a kod 0,2 odsto slučajeva zabilježeni su epileptični napadi.