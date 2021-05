Čips – neprijatelj dijete broj jedan, ali ne samo zbog kalorija

Možda je ukusan, ali čips je redovni krivac za debljanje. Istraživanje objavljeno u časopisu New England Journal of Medicine pokazalo je da je čips bio hrana broj jedan koja je najuže povezana s debljanjem, piše Eat This.

Istraživači s Harvarda, koji su proveli studiju, pratili su težinu oko 120.000 učesnika tokom perioda od četiri godine. U prosjeku su učesnici u tom vremenskom periodu dobili 1,5 kilograma, a ta je četvorogodišnja promjena težine bila najviše povezana s unosom čipsa koji je od ukupne dobijene težine bio krivac za 0,76 kilograma. Zašto baš čips? “Kao i većina grickalica, i čips od krompira može biti vrlo kaloričan, pogotovo ako ljudi često jedu velike porcije”, kaže nutricionistica Lauren Manaker, osnivačica virtuelnog savjetovanja “Nutrition Now Counseling”. Manaker napominje kako činjenica da je čips visokokaloričan nije jedini razlog zbog kojeg ova grickalica “najviše” deblja. Razlog leži i u tome što je “zarazan” prilikom grickanja i većina ljudi pojede više nego što bi trebalo. “Jedna porcija broji oko 18 komada čipsa. Iz mog iskustva, rijetko ko pojede 18 listića – pogotovo ako pred sobom ima porodično pakovanje. Čips od krompira navede nas na ‘bezumno’ hranjenje, stoga je opaki rival dijetama i zdravoj ishrani”, kaže te dodaje ako uz čips ili nachose još imate i dip umak, a to je samo dodatno unošenje kalorija.