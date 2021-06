Česte prehrambene navike koje narušavaju zdravlje jetre

Ako želite održati jetru zdravom, trebali biste se pridržavati nekih prehrambenih navika koje doprinose njenom oštećenju.

Šećer

Ako je desert dio vaše svakodnevne rutine, mogli biste imati problema s jetrom.

"Među najvećim faktorima rizika za bezalkoholnu masnu bolest jetre (NAFLD) je visok unos jednostavnih šećera. Uglikohidrati, prvenstveno fruktoza, povezani su s NAFLD-om", kaže dijetalni nutricionist iz IdealFita Andrea Grange.

Gazirana pića

Gazirana pića nisu loša samo za vaš struk, mogu nanijeti i ozbiljnu štetu jetri.

"Gazirana pića često sadrže visok nivo zaslađivača s visokim udjelom fruktoze. Za razliku od glukoze, koja se može koristiti za energiju, fruktoza mora prvo biti prerađena u jetri prije nego što je tijelo može koristiti", objašnjava Kylie Ivanir, osnivač kompanije Within Nutrition.

Nastavlja da kada višak fruktoze dospije u jetru, koristi se za stvaranje masnoće. Vremenom to može rezultirati prevelikim sadržajem masti u ćelijama jetre, što može rezultirati upalom i oštećenjem jetre.

Prehrana bogata mastima

Obrok s visokim udjelom masti, kojeg ste se pridržavali, može vam pomoći da se oslobodite nekoliko kilograma, ali taj gubitak kilograma možda dolazi na štetu zdravlja vaše jetre.

"Dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata i masti može oštetiti jetru, među ostalim organima koji su potrebni za filtriranje i preradu hranjivih sastojaka", kaže Trista Best, dijetetičarka u Balance One Supplements.

Nastavlja da dijeta s visokim udjelom masti može stvoriti vrstu preopterećenja gdje se višak masnoće može taložiti u jetri, a ne filtrirati. Vremenom bi, kaže Best, to moglo dovesti do razvoja NAFLD-a.

Alkohol

Konzumiranje alkohola vremenom može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme jetre.

"Višak alkohola vremenom dovodi do prekomjerne upale jetre, što može dovesti do trajnih ožiljaka. Kako se ožiljci pogoršavaju, funkcija jetre postaje oslabljena i stanje se približava cirozi te na kraju zatajenju jetre", kaže Taylor Graber.

Konzumiranje više od jednog ili dva alkoholna pića dnevno dovest će do nakupljanja toksičnog nusproizvoda koji se naziva acetaldehid. To dosta šteti ćelijama vaše jetre i vremenom može dovesti do ciroze.