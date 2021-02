Plod brusnice je crvena bobica kiselkastog ukusa koja se najviše uzgaja u Severnoj Americi i Kanadi, a za čaj se najčešće koristi njen list...

Zbog velike koncentracije fenolskih glikozida (baš kao i kod biljke uve) čaj od brusnice sprečava zadržavanje bakterija na zidovima bešike i mokraćnih kanala, dok tanini djeluju protivupalno na iritiranu sluzokožu. Tanini takođe pozitivno utiču na zdravlje srca, regulišu loš holesterol i poboljšavaju cirkulaciju. Čaj od lista brusnice je odličan laksativ, pomaže varenju i normalizuje rad digestivnog trakta.

Hipurična kiselina koja se nalazi u brusnici djeluje kao prirodni antibiotik, što čaju daje antibakterijska i antigljivična svojstva. Time dodatno jača otpornost organizma i smanjuje mogućnost pojave prehlada i virusa.

U narodnoj medicini, usljed poznatog protivupalnog i diuretičnog dejstva, koristi se i kod gihta i reumatizma.

Način pripreme

Jednu do dvije kašičice lista brusnice (čaj ćete naći u biljnim apotekama) preliti sa 250 ml hladne vode, zagrijati do ključanja, sud poklopiti i ostaviti da odstoji 10 do 15 minuta. Procijedite i pijte dvije do tri šolje čaja dnevno.