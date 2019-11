Tri godine je istraživala, a onda je uspjela u onome što je naumila-banjalučanka Jelena Pušac Broćilović je napravila kapsulu od srijemuša. Prvo je proizvela tinkturu od tog divljeg luka, a sada je kapsulom izvukla još više ljekovitosti iz te biljke. Tu biljku je Jelena prvo koristila za svoje zdravstvene tegobe. Kada je vidjela da joj je pomogla, odlučila je da od srijemuša svi imaju koristi. Proces nije bio ni malo lak, ali je ova banjalučanka, pravnica po struci, bila uporna.

"Napravila sam prije tri, četiri godine tinkturu, više je to bilo za moje lične potrebe. Kada je meni pomoglo, onda su naravno, i prijatelji i poznanici, pa se to proširilo, krenuli prosto da traže da im to napravim. Život vas vodi, ne može niko reći, ja sam tako pametan, pa sam sve osmislio. Prosto vas život vodi, vi samo pratite tu neku putanju i ja sam eto i ja sam krenula u proizvodnju malo ozbiljniju od tinkture biljne kapi, i nakon toga sam istraživala, nisam htjela da ostane na tome, i istraživala da srijemuš vrlo brzo izgubi svoja ljekovita svojstva, da imate problem sa biljkom koja ima nestabilna hemijska jedinjenja i ne dobijate onaj stopostotni proizvod.", kaže Jelena Pušac Broćilović.

Jelena je odlučila da istražuje i nađe načina da dobije stopostotni proizvod srijemuša. Zatim je napravila kapsulu. Srijemuš je biljka koja raste u šumama. Od davnina se koristi za liječenje boljki, a svoje mjesto je zadržao i danas u prirodnnim lijekovima. Odličan je čistač masnoće u krvi, snižava pritisak i idealan je za jačanje imuniteta. S obzirom da srijemuš raste u toku proljeća, Jelena je odlučila da nađe način da se može upotrebljavati tokom čitave godine.

"Zašto kapsule? Iz razloga što je mnogo jednostavnije da se popije. Ljudi nekada imaju problem sa tim mirisom kada pijete biljne kapi, ostane malo miris u ustima, ovako sa kapsulom nemate taj problem i na taj način smo stabilizovali hemijska jedinjenja srijemuša i osmislili i proizveli proizvod koji je eto stopostotnom procentu odgovara svježoj biljci.", dodaje Pušac Broćilović.

Kapsule mogu svi da koriste. Jelena neće na tome stati. Napravila je još jedan proizvod - riječ je o ulju, naravno, od srijemuša.

