Banane, avokado i meso su samo neke od namirnica koje nisu dobre za bubrege

Bubrezi su vrlo bitni organi u našem tijelu.

Oni su zaduženi za uklanjanje otpada putem urina, proizvodnju hormona i filtriranje toksina i dodatne tekućine u vašoj krvi. Zato biste trebali dobro paziti na svoje bubrege i truditi se da budu zdravi.

Nažalost, neke namirnice mogu im naštetiti i utjecati na njihovo normalno funkcioniranje ako se konzumiraju prekomjerno.

Avokado, iako je vrlo popularan zbog svojih hranjivih sastojaka, ako ga pojedemo previše, može biti opasan za vaše bubrege. Pogotovo ako već patite od neke bolesti bubrega. Razlog za to je što ovo voće već ima vrlo visok nivo kalija u sebi. Naše tijelo svakako treba ovaj mineral, ali previše kalija može uzrokovati ozbiljne probleme s vašim bubrezima i nepravilan rad srca.

Ako jedete previše mesa, takođe ne činite dobro za svoje bubrege. Naime, životinjske proteine je teško preraditi, što uklanjanje otpadnih tvari čini velikim teretom za bubrege. Meso potiče proizvodnju mokraćne kiseline koja je krivac za pojavu bubrežnog kamenca.

Umjesto toga mogli biste jesti više povrća i orašastih plodova, a i dalje ćete dobijati proteine koji su potrebni vašem tijelu.

Zdrava prehrana trebala bi sadržavati najviše 2.300 miligrama natrija dnevno, što je otprilike kašičica soli. Ako jedete previše soli, bubrezi moraju više raditi kako bi eliminisali višak natrija pa bi mogli početi zadržavati vodu, što bi moglo dovesti do povišenog krvnog pritiska.

Da biste održali svoje bubrege zdravima, u hranu biste mogli dodavati začine i začinsko bilje umjesto soli.

Takođe biste mogli smanjiti konzumaciju prerađene i pakovane hrane, poput supa iz kesica, smrznute pizze i preljeva za salatu, jer obično sadrže puno soli.

Ako sumnjate da imate problema s bubrezima, dobra i pravilna prehrana bitni su za očuvanje zdravlja.

A to znači ograničiti konzumaciju neke hrane poput banana, jer i one imaju vrlo visok nivo kalija, što bi moglo biti štetno za one čiji bubrezi ne funkcionišu pravilno.

Zdrava odrasla osoba treba dnevno unositi 3.500–4.700 miligrama kalija iz hrane, a prosječna banana (150 g) već sadrži 537 miligrama.

Hljeb od pšenice zdrav je i hranjiv, ali ako se jede u velikim količinama, posebno kod osoba s bubrežnim problemima, mogao bi im još više naštetiti. To je zbog visokih količina fosfora i kalija sadržanih u ovoj vrsti hljeba.

Jedna kriška hljeba od cjelovitih žitarica sadrži 81 miligram kalija i 57 miligrama fosfora, dok obični bijeli hljeb ima samo 37 miligrama kalija i 35 miligrama fosfora.

Iako su narandže i sok od narandže niskokalorični i bogati vitaminom C, sadrže i visok nivo kalija. Jedna srednja narandža sadrži 240 mg kalija, a jedna šoljica soka od narandže može sadržavati oko 470 miligrama, prenosi Klix.ba.

S obzirom na ove brojke, konzumacija narandže i soka od narandže trebala bi biti ograničena, pogotovo kada nemate potpuno funkcionalne bubrege. Ako ne mogu eliminisati višak kalija iz krvi, to bi moglo biti vrlo opasno za vaše tijelo.