Alternativna medicina može da bude velika prevara

Alternativna medicina, u određenim slučajevima, može da pomogne, ali može da bude i velika prevara jer, nažalost, ima i onih koji tuđu bolest koriste zarad lične koristi pa okreću pacijente od zvanične medicine obećavajući im nemoguće. To se, nedavno, dogodilo u Srbiji.

Dva mlada čovjeka, oboljela od karcinoma, su preminula jer su vjerovala samoprozvanom doktoru koji je rekao da može da im pomogne. Pravi ljekari kažu, ovo je veoma opasno. Ne smije se odustajati od medicinske terapije, pogotovo kod teških oboljenja.

“I mi ljekari nekada savjetujemo našim pacijentima da upotrebljavaju čajeve, znači neke biljke, tako da mislim da se to može kombinovati, ali ne može biti jedini način liječenja, pogotovo oboljenja kojima može da pomogne samo konvencionalna medicina", kaže Biljana Lakić, specijalista porodične medicine.

“Ima ljudi, hoštaplera, koji su spremni iz komercijalnih razloga da se upuste u sve i svašta, da pacijente odgovore od oficijalne medicine, oficijalne terapije, da ih skrenu na stranputicu i da nanesu nepopravljive štete po ljudsko zdravlje", ističe Rade Dujaković, specijalista porodične medicine.

Onaj ko vam kaže da karcinom može izliječiti alternativnom medicinom vas laže, tvrdi bioenergetičar Novica Jovanović. Kaže, ovakvo liječenje može samo ublažiti bol, a zvanična medicina je ta koja daje rezultate u ovom vidu liječenju.

“Liječenje karcinoma bioenergijom je apsolutno kontraproduktivno, jer dok god je polje isključeno, to polje javlja da mu nije dobro, zdrave ćelije javljaju u mozak nije mi dobro, šaljite pomoć. Onoga trenutka kada bioterapeut zakrpi energetsko oštećenje u predelu metastaza, on prevari imuni sistem i dođe do ubrzanja smrti više nego što bi trebalo", ističe Jovanović.

Jovanović kaže, sa zdravljem se ne treba igrati, zna se ko šta može uraditi. Tvrdi, trebalo bi da se uredi i ova oblast, pa da se može znati ko je prevarant, a ko je pošten i zaista liječi na prirodni način.