Ako niste srećni u životu i ne znate zašto, postavite sebi ova pitanja

Svi želimo biti srećni u životu. Međutim, većina nas je prilično nezadovoljna sobom i načinom na koji živimo. Zašto je to tako i što možemo napraviti da bismo bili srećniji?

Iako je sasvim normalno da se katkad osjećamo slabo, za neke od nas osjećaj nezadovoljstva i odsutnosti sreće može se zadržati duže nego što bi trebao. Postavlja se pitanje zašto se u životu osjećamo nesrećno i što je razlog? Ako ne znate, postavite sebi sljedeća pitanja kako biste svoj život učinili puno srećnijim nego što trenutačno jest.

Jesam li okružen(a) "toksičnim" ljudima?

Kroz interakciju s ljudima utičemo na druge, ali i oni utiču na nas. Ako su ljudi u vašoj okolini pozitivni i inspirativni, nesvjesno pozitivno utiču na vas, podižu vam duh i zbog njih se osjećate dobro i poletno. S druge strane, ako su ljudi oko vas negativni i emituju stalnu brigu i strah, i vi ćete se tako osjećati.

Upoređejute li stalno sebe s drugima?

Stalno uspoređivanje sebe s drugim ljudima može razviti osjećaj da ste nesposobni, bezvrijedni i izazvati vam depresiju.

Život nije utrka i nema potrebe da se brinete o tome što drugi rade jer ono što rade ostali nije važno za vas. Umjesto toga, bolje je da idete kroz život svojim tempom i da se fokusirate kako biste ga proživjeli najbolje što možete.

Imam li potrebu udovoljavati ljudima?

Udovoljiti svima nemoguća je misija i sve dok to ne priznate sebi, nećete moći prestati to raditi. Nažalost, u toj misiji doživljava se bezbroj frustracija i puno nepotrebnih briga.

Častim li sebe sitnicama u kojima uživam?

Volite li neki sport, ali nikada niste ni pokušali baviti se njime jer niste našli vremena za to? Možda volite ići u kazalište ili kino? Volite li putovanja, ali niste putovali mjesecima ili godinama? Ako ne začinite svoj život različitim sitnicama u kojima uživate, postavljate vrlo nizak plafon do kojega se može razviti vaš osjećaj sreće, navodi The Minds Journal.

Radim li previše kako bih zaradio(la) za život da sam zaboravio(la) kako se živi?

Jedan od osnovnih razloga zašto se osjećamo nesrećno, nije zbog situacije ili okolnosti koje smo kreirali, već zbog načina na koji mislimo o njima. Zarađivanje novca za život je važno, ali zapostavljanje odnosa s partnerom, obitelji, prijateljima; zapostavljanje vlastitih interesa i zdravlja da bismo zaradili neki dodatni iznos novca, recept je da se osjećate nesrećno – osobito ako ne volite posao koji radite i niste strastveni u vezi njega.

Provodim li dovoljno vremena na suncu?

Provoditi vrijeme vani, na suncu, u bilo koje godišnje doba jako je važno. Možda zvuči glupo na prvi pogled, ali prema istraživanjima, boravak na suncu povećava razinu serotonina u našem mozgu, odnosno naš hormon sreće koji kontroliše naše raspoloženje, emocije i san.

Tjeram li sebe stalno da želim više od onoga što imam?

Uvijek možemo imati više, ali ako sebe stalno podsjećate na ono što nemate, sebi jako otežavate da budete srećni i zadovoljni. Umjesto toga, fokusirajte se na ono što imate i budite zahvalni na tome.

Dopuštam li da me sitnice naživciraju?

Saobraćajna gužva, nedostatak parkirnog mjesta, zaboravljanje stvari kod kuće – toliko je sitnica koje nas svakodnevno frustriraju, ali zapravo nisu vrijedne toga i ne trebamo dopustiti sebi da se zbog njih osjećamo loše.

Zapitajte sebe hoće li to zbog čega se živcirate i zbog čega ste pod stresom biti važno za godinu dana? Za većinu stvari odgovor je "ne". Ako razlog vaše ljutnje, zabrinutosti i pojačanog stresa ne zauzima važno mjesto u vašim većim planovima, je li zaista vrijedno da se zbog toga živcirate i osjećate loše? Svaki dan?

Učim li na svojim greškama?

Ako ne učite na svojim greškama na poslu ili u ličnom životu, nastavit ćete ih ponavljati, što je još jedan recept da budete nesrećni u budućnosti. Dakle, ako se nešto u životu nije ostvarilo onako kako ste planirali ili željeli, odvojite vrijeme da analizirate gdje ste pogriješili kako biste mogli sljedeći put bolje razraditi što biste napravili drugačije da rezultat ne bude isti kao prije.

Držim li osjećaj ljutnje dugo u sebi?

Zadržavanje ljutnje u sebi je poput ispijanja otrova i očekivanja da će neko drugi umrijeti, a zapravo jedina osoba koja će biti povrijeđena ste vi. Dakle, ako je neko pogriješio – oprostite mu. Ne zato što je nužno zaslužio da mu oprostite, nego zato što vi zaslužujete svoj mir.

Biti srećan i nije toliko teško. Jednostavno, preuzmite odgovornost za svoju sreću i napravite izmjene koje su nužne sada.