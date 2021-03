6 namirnica koje imaju više ugljenih hidrata nego što ste mislili

Ako ste među onima koji paze na ishranu, odnosno na unos ugljienih hidrata onda vas podsjećamo koje namirnice imaju više ugljenih hidrata nego što ste možda mislili. Kada pričamo o ugljienohidratima, prvo što trebamo znati da je njihov unos individualna stvar. Iako većina portala o zdravoj prehrani savjetuje izbjegavanje, nemamo svi isti organizam te njihova redovna konzumacija ne utiče isto na svakoga. Ipak, njihov unos poželjno je smanjiti.



1. Mango – Samo jedan komad ovog slatkog voća u sebi nosi 50 g ugljenih hidrata. No dobro je znati da uz to sadrži i dnevnu dozu vitamina C.

2. Gazirana pića – Već znamo da su ova pića puna šećera, ali u jednoj limenci nalazi se i 39 grama ugljenih hidrata!

3. Grožđice – Jedna mala kutija ima 34 grama.

4. Banane – Jedna velika banana odličan je izvor kalija, magnezija i vlakana, ali sadrži i 34 g ugljenih hidrata.

5. Kvinoja – Ona je uvijek bolja opcija od običnog hljeba zbog velike količine vlakana i proteina koju ima, ali takođe ima i 39 g ugljenih hidrata u jednoj šoljici kvinoje.

6. Jogurt – Ako birate voćne, slatke jogurte, unijet ćete više od 40 g ugljienih hidrata s porcijom od 200-ak grama.

(elle.hr)