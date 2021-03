5 razloga zašto ne treba da pijete kafu rano ujutro

Mnogima je prva stvar koju nakon buđenja urade ispijanje tople kafe, pa potom spremanje za dalje dnevne aktivnosti. Međutim, prema nekim istraživanjima ta prva šoljica kafe ujutro možda i nije najbolji način da započnete svoj dan.

Zapravo, doktori vjeruju da je najbolje vrijeme za uživanje u šoljici kafe između 9:30 i 11:30. Učinci koje ona može imati na vaše tijelo kad je pijete natašte mogu biti pravi znak za uzbunu, kako piše Bright Side.

Osjećaćete se umornije

Kafa je za mnoge od nas napitak za buđenje, no pijenje čim ustanete iz kreveta može imati suprotan učinak. Kofein udvostručuje nivo hormona stresa i može dovesti do problema sa spavanjem. Ako dan započnete šoljicom kafe, nakon kratkog vremena ćete se ponovo osjećati pospano. To se događa jer naše tijelo proizvodi inzulin kako bi nadoknadio šećer, uzrokujući pad nivoa glukoze u krvi, što rezultira nedostatkom energije i tjeskobom.

Vaše tijelo može brže izgubiti bitne minerale

Konzumiranje redovne doze kafe rano ujutro može dovesti do gubitka mnogih esencijalnih vitamina i minerala. Može sabotirati apsorpciju željeza, magnezija i vitamina B koji su vitalni za naš nervni sistem. Previše kofeina također može izlučiti kalcij iz vaših kostiju, čineći ih slabima i lomljivima.

Može dovesti do nakupljanja kilograma

Iako vam crna kafa može pomoći u sagorijevanju masnoća, ona takođe može poremetiti vaše zdrave načine spavanja. Kada se ne naspavate, osjećate se gladnije i više žudite za slatkim. Mnogi napici od kafe, poput popularnih zaslađenih mješavina, prepuni su šećera i kalorija te mogu dovesti do viška kilograma.

Suši kožu

Budući da kafa čini da češće koristite toalet, ona dehidrira vaše tijelo. Kad postanete dehidrirani, toksini teže izlaze iz tijela kroz vašu kožu. To, pak, isušuje kožu i čini je ranjivijom na razne probleme, poput preuranjenih bora.

Povećava šećer u krvi

Jutarnja šoljica kafe otežava ćelijama regulaciju šećera u krvi, što može dovesti do raznih bolesti. Visok šećer u krvi, pak, može dovesti do debljanja, pa čak i povećati rizik od kožnih infekcija.