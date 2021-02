Zoom najbrže rastući brend u 2020. godini

Pandemija koronavirusa brojne brendove je unazadila, ali neke je vinula u nebeske visine.

Svakako, prvo ime te priče je Zoom, najbržerastući brend u 2020. s 34 odsto unutar jedne godine.

Konkretnije, kako navodi Trading Platforms, Zoom je u novembru prošle godine prepoznavalo 34 odsto više korisnika nego 10 mjeseci ranije. Malo ko se može pohvaliti takvim uspjesima na globalnom nivou. Ali, Zoom je to svakako zaslužio obzirom da je nudio nešto što drugi nisu i time pomogao lakše se povezivati u vremenima krize.

Zato je ta platforma i ostvarila od decembra 2019. do aprila 2020. skok od 10-ak miliona do oko 300 miliona aktivnih korisnika. Malo se sve to “izravnalo” jer bogatija konkurencija počela je kopirati taj uspjeh i pridobila podosta ljudi uz sebe. Prvenstveno to je uspio Microsoft sa svojim Teamsom, ali tu su još Google i Facebook kao veoma jaki igrači.

Ipak, nije samo Zoom dobio izraženiju prepoznatljivost kao brend u prošloj godini. Na drugom mjestu je Peacock s 31,7 odsto. Ta streaming platforma u vlasništvu NBC-a imala je što ponuditi korisnicima tijekom pandemije i oni su to itekako prepoznali pa joj vratili. I vraćaju još uvijek.

Zatim slijedi Instacart s 19,2 odsto. Riječ je o usluzi dostave namirnica iz raznih partnerskih trgovina u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na četvrtom mjestu je TikTok sa 16,9 odsto i tu platformu ne treba posebno predstavljati. Zato je zanimljivo što se na petom mjestu našlo piće Bud Light Seltzer, veoma popularno tokom pandemije. U SAD-u, naravno.

Kao i toliko puta do sada, može se kazati da je pandemija nekima ipak pružila priliku kakvu svakako ne bi imali u normalnijim vremenima.

(noob.ba)