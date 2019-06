Zombi zmija, umjesto da ujeda, pravi se da je mrtva kada osjeti opasnost

Zovu je "zombi zmija", živi u Sjevernoj Americi, a tamošnji zvanični naziv je "Eastern hognose snake". Kada je u opasnosti, za razliku od velike većine zmija, ne napada, nego se pravi da je mrtva.

I baš se potrudi - prevrne se na leđa, široko otvori usta i isplazi jezik. A dešava se i da, dok glumi, obavi veliku nuždu, kako bi bila što uverljivija...

Inače, ove zmije, iako imaju jezivo ime, su potpuno bezopasne.

This "zombie snake" is really good at playing dead https://t.co/XwB38kCohJ pic.twitter.com/njNmA43V5R

— CNN International (@cnni) June 13, 2019