Ženka psa zaustavši saobraćaj spasila život svojoj vlasnici

Snimke sa nadzorne kamere jedne od susjednih kuća, koje je vlasnica podijelila na društvenim mrežama te koje su prenijeli kanadski mediji, pokazale su kako je pas reagirao na situaciju.

Na snimku pas imena Clover prvo provjerava svoju vlasnicu i gleda automobil kako prolazi pored prije nego što se drugo vozilo približi samo nekoliko trenutaka kasnije.

Nakon toga se uspijeva osloboditi povoca koji drži njena vlasnica koja je u tom trenutku bez svijesti, te blokira put kamionu, prisiljavajući ga da se zaustavi i da vozač izađe.

Nakon što je pomoć stigla pas je otišao do kuće svoje vlasnice kako bi "obavijestio ostatak porodice" te ih je uz lavež uspio dovesti do mjesta nesreće gdje su Moore zatekli u vozilu hitne pomoći gdje joj je već pružena pomoć.

Iako porodica nije sigurna šta je bio uzrok napada, Moore je za CTV News rekla: "Ako se ovo ponovi, osjećam se deset puta sigurnije i znam da će Clover biti tu za mene".

Clover, ženka koja je dovela pomoć svojoj vlasnici, kao nagradu je dobila biftek za večeru.

Ottawa, Canada:

Haley Moore and her dog Clover were out on a walk in the neighborhood — when Haley had a seizure and collapsed to the ground.

Haley then unleashed herself and stopped traffic to get help.

