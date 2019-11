Žene u anketi otkrile zašto čuvaju šifre i ulaze na profile bivših

Neki ne vole dijeliti šifre profila društvenih mreža, drugi se ograničavaju na samo neke stvari za koje će svom partneru otkriti šifru, dok treći dijele šifre svih društvenih mreža koje posjeduju. Kompanija Speceops Soft sprovela je anketu i pitala koliko ljudi još uvijek ulazi u profile svojih bivših.

Iako ste vi možda nastavili dalje, moguće je da vaš partner još uvijek pravi kratke izlete na vašem profilu. Ako ste mu dali šifre vaših društvenih mreža, ovih nekoliko odgovora bi vas mogli natjerati da ih automatski promijenite radi vlastite sigurnosti.

Rezultati ankete Spaceops Softa otkrili su da se 27 posto ispitanika još uvijek redovno prijavljuje na profile bivših, a čak 69 posto njih su to uradili u toku protekle sedmice. Većina njih je priznala istinu, rade to jer žele saznati da li se njihov partner viđa s nekim novim. Nekolicina je otišla tako daleko da su kazali kako to rade jer misle da se na taj način mogu osvetiti svojim bivšima.