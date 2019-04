Žene hrču podjednako kao i muškarci, ali ne žele priznati

Novo istraživanje koje su proveli istraživači s Medicinskog centra Ben-Gurionovog Univeriteta u Izraelu pokazalo je da žene hrču jednako često i jednako glasno kao i muškarci, ali to ne žele priznati.

U istraživanju koje je objavljeno u magazinu Journal of Clinical Sleep Medicine učestvovalo je 1.913 odraslih osoba za koje se vjeruje da boluju od poremećaja spavanja.

"Otkrili smo da, iako nema razlike u intenzitetu hrkanja, žene imaju tendenciju potcijeniti činjenicu da i one hrču i potcijeniti glasnoću svog hrkanja", rekao je Nimrod Maimon, profesor na Ben-Gurionovom Univerzitetu u Izraelu i jedan od autora studije.

Učesnici istraživanja, prosječne starosti oko 49 godina, su prije spavanja popunili upitnik o tome šta misle koliko često i glasno hrču. Intenzitet hrkanja je bio ocijenjen kao blag ako je buka bila do 45 decibela, umjeren do 55 decibela, snažan do 60 decibela i veoma snažan više od 60 decibela. Rezultati istraživanja pokazali su da žene hrču jednako često i jednako glasno kao i muškarci.

Međutim, 28 odsto žena je prije ispitivanja reklo da ne hrču, a ispostavilo se da ne hrče samo njih 9 odsto S druge strane, samo 6,5 posto muškaraca reklo je da ne hrče prije ispitivanja, a u stvarnosti nije hrkalo njih 3,5 odsto.

Dr. Ryan Soose, stručnjak za spavanje koji nije učestvovao u ovom istraživanju, rekao je da se moramo odmaknuti od tradicionalnih stereotipa dodajući kako mnogi misle da je hrkanje problem gojaznih sredovječnih muškaraca.